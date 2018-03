ITC entscheidet in Urheberrechtsstreit zugunsten der SI Group

Schenectady, New York (ots/PRNewswire) - Die SI Group, Inc., einer der weltweit führenden Hersteller von chemischen Zwischenprodukten, hat einen deutlichen Sieg in einem Urheberrechtsstreit gegen Sino Legend (Zhangjiagang) Chemical Co., Ltd., Red Avenue Chemical Co. Ltd., und bestimmte mit ihnen verbundene Unternehmen vor der internationalen Handelskommission der USA ITC (International Trade Commission) errungen.

Heute entschied der zuständige Richter Rogers zugunsten der SI Group und bestätigte damit, dass Sino Legend sich Geschäftsgeheimnisse der SI Group widerrechtlich angeeignet hatte. Die SI Group geht auf der Grundlage dieses Urteils davon aus, dass die sechsköpfige Kommission Sino Legend und Red Avenue die Einfuhr der betroffenen Produkte in die USA untersagen wird.

"Die Entscheidung von Richter Rogers, dass es sich hier um eine widerrechtliche Aneignung gehandelt hat, ist gerecht und fair", meint Vorstandsmitglied Stephen Large. "Sie bestätigt in der Ansicht, die wir die ganze Zeit über vertreten haben. Nun wissen auch unsere Kunden und Zulieferer ebenso wie die ganze Branche, dass die Geschäfte, die Sino Legend mit diesen Produkten macht, auf unserer Erfindung basieren."

Die Beschwerde bei der ITC wurde am 21. Mai 2012 eingereicht, weil Sino Legend heimliche Unterredungen mit einem Werksleiter der Fertigungseinrichtung der SI Group in Schanghai geführt und diesen letztendlich abgeworben hatte. Seitdem produziert Sino Legend Kunstharze, die mit den urheberrechtlich geschützten Kunstharzen der SI Group konkurrieren.

"Die Entscheidung ist für die SI Group ein Sieg auf der ganzen Linie", erklärt der Anwalt Tom Masterson. "Die gründliche Untersuchung durch die ITC beweist, dass eine solche Unterschlagung von Informationen in den USA nicht geduldet wird. Zum Vergleich: In einem auf denselben Vorkommnissen basierenden Prozess in China konnte keine entsprechende Entscheidung gefällt werden. Daran wird deutlich, wie wichtig es ist, dass bei der Beurteilung solcher Klagen alle Fakten auf dem Tisch liegen."

Die SI Group ist auch weiterhin fest entschlossen, ihre Urheberrechte und Geschäftsgeheimnisse in China und weltweit zu verteidigen.

Informationen zur SI Group

Die SI Group wurde 1906 gegründet. Sie hat ihren Hauptsitz in Schenectady, New York, und befindet sich in Familienbesitz. Das Unternehmen, das zu den weltweit führenden Entwicklern und Herstellern von Phenolharzen, Alkylphenolharzen, alkylierten Phenolen und anderen chemischen Zwischenprodukten gehört, betreibt weltweit 20 Niederlassungen in 10 Ländern. Weitere Informationen über die SI Group finden Sie unter www.siigroup.com.

Kontakt: Brooke Manriquede.newsaktuell.mb.nitf.xml.Br@6092e983Managerin Öffentlichkeitsarbeit und Marketingkommunikation SI Group, Inc. +1-518-347-4112 brooke.manrique @ siigroup.com

Web site: http://www.siigroup.com/