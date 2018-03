Sascha Grammel verlängert Erfolgs-Tour "KEINE ANHUNG!" in 2014 Tickets ab Mittwoch, 19.06.2013

Greifenberg (ots) - Nachdem die über 60 Shows 2013 des neuen Erfolgs-Programmes von SASCHA GRAMMEL "KEINE ANHUNG!" bis auf wenige Restkarten ausverkauft sind, wird es in 2014 wegen der großen Nachfrage die Fortsetzung des neuen Erfolgs-Programmes geben. In 2014 führt die Tournee SASCHA GRAMMEL und seine "Kollegen" zu fast 70 Shows quer durch die Republik, sowie nach Österreich und in die Schweiz!

SASCHA GRAMMEL kennen Sie. Nein? KEINE ANHUNG? Hmmm. Stellen Sie sich einfach einen leicht gebrauchten hellen Wischmopp mit schwarzem Jackett, Motto-T-Shirt und 'nem netten Lächeln vor. Dazu Turnschuhe und ein paar freundliche Handpuppen, fertig.

Und: KEINE ANHUNG heißt auch das nigelnagelneue Live-Programm, mit dem der quirlig-sympathische Spandauer Comedypreis-Träger genau da weiter macht, wo er mit seinem Mega-Erfolgsprogramm HETZ MICH NICHT! gerade erst aufgehört hat! Sascha fasst das Spektakel auf seine unnachahmliche Art zusammen: "Die neue Show ist so bunt geworden, dass ich sie mit keiner Farbe, die ich kenne, beschreiben könnte."

Selbstverständlich sind auch die "Big Three" wieder mit von der Partie. Die herzallerliebst-niedliche Schildkrötendame Josie, der schnoddrige Frederic Freiherr von Furchensumpf und der immer verwirrter werdende Hamburger Professor Doktor Peter Hacke haben in völlig neuen Rollen wieder ihre großartigen Auftritte. Und es gibt sogar einige neue, gutgelaunt-bekloppte Sympathie-Träger, die schon für große Begeisterung bei allen, die KEINE ANHUNG bereits live erleben durften, sorgten - den unvergleichlichen, außerirdischen Handelsvertreter "Herr Schröder" (mit Ursula), den jüngsten, strumpfsockigen Prototypen am Bauchredner-Himmel "Außer Rüdiger" und natürlich jede Menge allesamt wunderbar türkisfarbene, ganz unterschiedlich talentierte 1A-Show-Hühner!

"Mit KEINE ANHUNG möchte ich meine Zuschauer nicht nur zum Lachen bringen-diesmal möchte ich sie auch berühren!", beschreibt Sascha seinen Anspruch an sich und erfüllt diesen prompt. Freuen Sie sich auf Puppet-Comedy vom Feinsten und auf ein vollkommen neues Lebensgefühl-falls Sie zufälligerweise "Ursula" heißen!

Sascha Grammel KEINE ANHUNG live- noch schöner, noch wilder, noch grammeliger!

Am 19.6.2013 ist es soweit, worauf zahllose Menschen schon so lange gewartet haben. Der Countdown läuft bereits. Der Ticketverkauf der KEINE ANHUNG live TOUR 2014 startet genau um 08:00h.

Wo?Na hier: www.saschagrammel.de

