Scharf, schnittig, elegant: HUAWEI Ascend P6

(PRN) - - Trendiger Begleiter im ultraschlanken Format mit starker Performance

London Und Düsseldorf, Deutschland (ots/PRNewswire) - Laufsteg frei für das Highlight des Sommers! Im Rahmen einer internationalen Pressekonferenz in London enthüllt HUAWEI, einer der weltweit führenden Anbieter von Informations- und Kommunikationstechnologie (ICT), das derzeit dünnste Smartphone der Welt, das HUAWEI Ascend P6. Wenn es für Smartphones so etwas wie die perfekte Bikinifigur gäbe, dann präsentiert HUAWEI damit das Topmodel - 6,18 mm schlankes Metallgehäuse bei nur 120 Gramm, 1,5 GHz Quad-Core Prozessor, 5 Megapixel Frontkamera, 11,9 cm (4,7 Zoll) In-Cell-HD-Display und viele weitere Funktionen definieren das neue Flaggschiff.

(Foto: http://photos.prnewswire.com/prnh/20130618/HK32968

)

"Das HUAWEI Ascend P6 mit seinem außergewöhnlichen Design, der hochwertigen Front-Kamera und unserer intuitiven Benutzeroberfläche Emotion UI ist der neue Star unter den Smartphones", so Lars-Christian Weisswange, Executive Vice President HUAWEI Consumer Business Group. "Aufbauend auf dem Erfolg unserer Design-Linie, der Ascend P-Serie, bietet das HUAWEI Ascend P6 State-of-the-Art-Technologie kombiniert mit mondänem Design."

Immer dabei, für alles zu habende.newsaktuell.mb.nitf.xml.Br@3be89fb1Schnelles Surfen ermöglicht der K3V2 Quad-Core Prozessor mit 1,5 GHz Taktung plus 2 GB RAM Arbeitsspeicher. Zusätzlich stehen 8 GB ROM integrierter Speicher für Bilder, Videos oder Spiele bereit, der sich über microSD-Karten erweitern lässt. Die 8 Megapixel Hauptkamera mit Autofokus hält die Erlebnisse am Tag und dank LED Blitz plus Videolight auch zu später Stunde fest. Mit dem HUAWEI Ascend P6 gehören auch unscharfe Selbstporträts der Vergangenheit an, denn die 5 Megapixel HD Frontkamera garantiert gelungene Aufnahmen - egal aus welchem Winkel. Multimedia-Inhalte können mit bis zu 21,6 MBit/s übertragen werden. Das 11,9 cm (4,7 Zoll) reflexionsarme Display (1280 x 720 Pixel) besticht durch eine brillante Darstellungsqualität, während das kratzfeste, ultra-dünne Corning® Gorilla® Glass 2 den Alltag im Großstadtdschungel problemlos meistert. Die präzise Touch-Steuerung trägt zur komfortablen Handhabung bei - sogar bei der Bedienung mit Handschuhen.

Simple Handhabung, umfassende Funktionalität de.newsaktuell.mb.nitf.xml.Br@254c3c31Das HUAWEI Ascend P6 ist mit dem Google Betriebssystem Android(TM) 4.2 (Jelly Bean) ausgestattet. Zusätzlich sind dank der HUAWEI-eigenen Benutzeroberfläche Emotion UI individuelle Anpassungsmöglichkeiten gegeben, die für eine noch einfachere Bedienung sorgen. Trotz vielfältiger Funktionalität und extrem schlanker Bauweise ist mit dem 2.000 mAh Akku inklusive der HUAWEI Battery Saving Technology für eine lange Laufzeit gesorgt. Weitere Features wie Bluetooth® 3.0 + EDR, DLNA, WLAN 802.11 b/g/n und GPS/A-GPS machen das ultraschlanke HUAWEI Ascend P6 zum vollwertigen Begleiter für Alltag und Freizeit.

Preis und Verfügbarkeitde.newsaktuell.mb.nitf.xml.Br@3003c818Das HUAWEI Ascend P6 ist in Deutschland ab Juli 2013 in den Farben Schwarz und Weiß zu einer UVP von EUR 449,-- (ohne Vertragsbindung) erhältlich. Eine weitere Version in Pink folgt im August.

Über HUAWEI HUAWEI ist einer der weltweit führenden Anbieter von Informationstechnologie und Telekommunikationslösungen. Durch das kontinuierliche Engagement im Hinblick auf kundenorientierte Innovationen sowie durch starke Partnerschaften schafft HUAWEI in Bereichen wie Telekommunikationsnetzwerken, Endgeräten und Cloud Computing Vorteile über die gesamte Wertschöpfungskette. Mit einer klaren Mission: Wettbewerbsfähige Lösungen und Services von maximalem Nutzen für Betreiber von Telekommunikationsnetzen, Unternehmen und Kunden anzubieten. So kommen Produkte und Lösungen von HUAWEI in über 140 Ländern rund um den Globus zum Einsatz - und stehen damit mehr als einem Drittel der Weltbevölkerung zur Verfügung.

