ASFINAG: Vignettenpreise werden 2014 um +2,6 Prozent an den Verbraucherpreisindex angepasst

Wien (OTS) - Gemäß den gesetzlichen Vorgaben werden die Vignettentarife jährlich an den harmonisierten Verbraucherpreisindex (HVPI) angepasst und für 2014 um 2,6 Prozent angehoben. Somit wird die PKW-Jahresvignette im kommenden Jahr 82,70 Euro und jene für Motorräder 32,90 Euro kosten. Die neue Vignette wird wie immer rechtzeitig in den letzten Novembertagen bei rund 6.000 ASFINAG Vignettenvertriebspartnern im In- und Ausland erhältlich sein.

Neue Tarife 2014 für PKW (bzw. alle zweispurigen Kfz bis 3,5t hzG):

~ 10-Tages-Vignette: EUR 8,50 2-Monats-Vignette: EUR 24,80 Jahresvignette: EUR 82,70 Neue Tarife 2014 für Motorräder (einspurige Kfz): 10-Tages-Vignette: EUR 4,90 2-Monats-Vignette: EUR 12,40 Jahresvignette: EUR 32,90 ~

Die ASFINAG ist ein zu 100 Prozent nutzerfinanziertes Unternehmen. Wie alle Mauteinnahmen so werden auch die Einnahmen aus dem Vignettenverkauf wiederum in die Erhöhung der Verkehrssicherheit, in die Verbesserung des Fahrkomforts sowie in den Betrieb und den Ausbau des derzeit 2.175 km umfassenden österreichischen Autobahnen- und Schnellstraßennetzes investiert.

