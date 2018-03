Ab 1. Juli: AUVA-Unfallkrankenhaus Lorenz Böhler ändert Öffnungszeiten der ambulanten Erstversorgung

Wien (OTS) - Das AUVA-Unfallkrankenhaus Lorenz Böhler in der Donaueschingenstraße in Wien-Brigittenau ändert die Öffnungszeiten für die ambulante Erstversorgung: ab 1. Juli hat die ambulante Erstversorgung von 6 bis 22 Uhr geöffnet. Unfallopfer in Rettungs-und Hubschraubertransporten sowie Notfälle betrifft dies nicht, diese werden weiterhin rund um die Uhr versorgt. Für die Behandlung von Arbeitsunfällen steht zudem das AUVA-Unfallkrankenhaus Meidling 24 Stunden zur Verfügung.

Ziel ist es, durch Lenkung der Patientenströme die Qualität der Behandlung trotz steigender Patientenzahl auf gewohnt hohem AUVA-Niveau zu halten.

Die Wiener AUVA-Unfallkrankenhäuser Lorenz Böhler und Meidling versorgen im Jahr rund 140.000 Verletzte - mit stetig steigender Tendenz. In der Zeit zwischen 22 und 6 Uhr ist die Patientenanzahl gering: zuletzt kamen bis zu 30 Leichtverletzte pro Nacht in die ambulante Erstversorgung in die Donaueschingenstraße. Kernaufgabe der Unfallkrankenhäuser der AUVA ist es, Menschen nach Arbeitsunfällen zu versorgen - sie können die Rolle eines allgemeinen Krankenhauses nicht übernehmen.

