VW Polo Leasing*) ab 77 Euro/Monat bei Tchibo/Eduscho

Wien (OTS) - Klares Design, geradlinige Formensprache, hochwertige Verarbeitung und sportliche Eleganz: Der VW Polo 4Friends setzt Maßstäbe im Kleinwagen-Segment. Ab 17. Juni bietet Tchibo/Eduscho 77 Stück des begehrten Polo 4Friends ab günstige Euro 77,- monatlich an.

Tchibo/Eduscho punktet bei seinen Kunden laufend mit überraschenden Angeboten und rundet das wöchentlich wechselnde Non Food Sortiment immer auch mit attraktiven Dienstleistungen ab. Der jüngste Coup: Von 17.6. bis 31.7. bietet Tchibo/Eduscho mit limitierten 77 Polo 4Friends ein besonders günstiges Leasingangebot*) über die Porsche Bank. Die monatlichen Rate beginnt bei Euro 77,-über eine Laufzeit von 48 Monaten bei einer Anzahlung von Euro 3.500,-. Buchbar ist das Angebot für alle Tchibo/Eduscho PrivatCard Kunden. Die Aktion ist österreichweit bei sieben teilnehmenden Porsche Inter Auto Betrieben erhältlich und buchbar. Alle Detailinformationen, wie Autoausstattung und teilnehmende Händler, sind unter www.tchibo.at/vwpolo abrufbar.

Gastfreundschaft auf vier Rädern

Der Name des VW Polo verrät bereits sein Programm, bietet der viertürige Polo 4Friends doch bequem Platz für Fahrer und bis zu vier Freunde, auch der Großeinkauf mit der Familie geht sich so ganz leicht aus. Die geteilt umklappbare Rückbank, -lehne sowie viele praktische Ablagefächer garantieren Stauraum und Flexibilität. Aber das Auto ist nicht nur bequem, sondern auch sehr schön anzusehen -denn sowohl das Innen- als auch das Außendesign des Polo 4Friends überzeugen.

Serienmäßig mit an Bord sind u.a. folgende Extras:

Leichtmetallräder "Lakeside"

Klimaanlage

Mittelarmlehne vorne

Schubladen unter den Vordersitzen

Elektronisches Stabilisierungsprogramm ESP

Elektrische Fensterheber

Elektrisch einstell- und beheizbare Außenspiegel

CD-Radio mit MP3-Wiedergabefunktion

Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung

Asymmetrisch geteilt umklappbare Rücksitzbank und -lehne.

Die Vorteile der Tchibo/Eduscho PrivatCard

Mit der höchst erfolgreichen Tchibo/Eduscho Privat Card genießen die Kunden schon seit Oktober 2007 bei jedem Einkauf einen klaren Mehrwert in den Filialen, ebenso wie online auf www.tchibo.at. "Tchibo/Eduscho steht für Produkte in ausgezeichneter Qualität zu einem attraktiven Preis, und diese Positionierung spiegelt sich auch in unserer Visitenkarte - unserer PrivatCard - wider. Damit bieten wir unseren Kunden Tag für Tag und bei jedem Einkauf mehr Leistung für ihr Geld, wie aktuell mit dem Leasingangebot*) für den VW Polo 4Friends ab sensationelle 77,- Euro pro Monat", erklärt Tchibo/Eduscho Geschäftsführer Harald J. Mayer.

*Angebot freibleibend im Leasing der Porsche Bank inkl. USt und NoVA, zuzügl. gesetzl. Vertragsgebühr Euro 60,43 und Bearbeitungskosten Euro 96,83. Gesamtleasingbetrag Euro 12.849,51, Laufzeit 48 Monate, 10.000 km/Jahr, Eigenleistung Euro 3.500,-, Restwert Euro 7.078,56, Sollzinssatz 4% variabel, Effektivzinssatz 5,03% variabel, Gesamtbetrag Euro 14.431,82. Stand 05/2013. Buchbar/bestellbar ab 17.06. bis 31.07.2013 bzw. solange der Vorrat reicht. Verbrauch: 5,5 l / 100 km. CO2-Emission: 128 g/km.

Weitere Informationen und Fahrzeugbestellung nur bei folgenden teilnehmenden Betrieben: Porsche Wien Simmering, AVEG Linz-Leonding, Porsche Salzburg-Vogelweiderstraße, VOWA Innsbruck, Porsche Dornbirn, Porsche Graz-Kärntnerstraße, Porsche Klagenfurt.

Über Tchibo/Eduscho:

Tchibo/Eduscho Österreich mit Sitz in Wien ist Marktführer am heimischen Röstkaffeemarkt. In Österreich werden die zwei Marken Tchibo und Eduscho vertrieben. Das Unternehmen beschäftigt rund 1.200 Mitarbeiter. 2013 wurde Tchibo/Eduscho als "Great Place to Work(R)" ausgezeichnet und erhielt einen Sonderpreis als bester Lehrlingsausbilder des Landes. Tchibo/Eduscho überzeugt durch ein einzigartiges Geschäftsmodell. Es verbindet höchste Röstkaffeekompetenz und eine wöchentlich wechselnde Gebrauchsartikel-Vielfalt. Mit eigenen Filialen, starkem Internetvertrieb und flächendeckender Präsenz im Handel verfügt das Unternehmen über ein Multichannel-Vertriebssystem, das mit der Tchibo iPhone App eine optimale Vernetzung findet.

Rückfragen & Kontakt:

Weitere Informationen für Journalisten:

Mag.(FH) Manuela Schneider

EDUSCHO (Austria) GmbH

Leitung Corporate Communications & Corporate Responsibility

Tel.: +43(0)1 76622-2103

manuela.schneider @ tchibo.at

www.tchibo.com/at, www.tchibo.at