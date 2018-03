Umfrage: Im Urlaub haben Paare mehr Sex und verlieben sich neu ineinander

Hamburg (ots) - Im Juni beginnt die Urlaubssaison und damit die schönste Zeit des Jahres. Doch wie wirkt sich der Urlaub auf die Liebe aus? Fördern Ferien und freie Zeit die Beziehungsharmonie oder sind sie Liebeskiller? ElitePartner hat 873 deutschsprachige Singles nach ihren Erfahrungen aus früheren Partnerschaften befragt.

Urlaub bringt frischen Wind in die Beziehung - und ins Bett

Knapp die Hälfte der Befragten empfand den Urlaub als sehr positiv für die Beziehung und hat im Urlaub ihre Liebe wieder neu entdeckt. Besonders Frauen nahmen dies so wahr: 53 Prozent sagen, dass sie sich in Urlauben wieder neu in ihren Partner verliebten. Beim Großteil der Befragten hatten Ferien und freie Zeit zudem Einfluss auf das Sexleben: 63 Prozent hatten mehr Sex im Urlaub als im Alltag. Auch hier war der Eindruck der Frauen stärker: 66 Prozent stimmten der Aussage zu, dass sie im Urlaub öfter Sex hatten. Jeder fünfte Mann allerdings bemerkte überhaupt keine erhöhte Frequenz.

Großteil streitet im Urlaub nicht mehr als zu Hause

Im Urlaub hat man als Paar mehr Zeit füreinander. Viele erhoffen sich hier frischen Wind für ihre Liebe. Es können aber auch Konflikte auftreten, die im Alltag unentdeckt bleiben, wenn man mehr Zeit miteinander verbringt. Für den Großteil der Befragten war der Urlaub allerdings kein Beziehungskiller: Über 70 Prozent haben mit ihrem ehemaligen Partner im Urlaub nicht mehr gestritten als im Alltag. Vor allem Frauen haben die gemeinsamen Urlaube als harmonisch empfunden:

74 Prozent haben nicht mehr mit ihrem Partner gestritten. Jeder dritte Mann sieht das anders und sagt, dass er in ehemaligen Beziehungen mehr Konflikte erlebt hat als zu Hause. Getrennte Urlaube kamen übrigens nur bei wenigen in Frage: Lediglich sechs Prozent der Befragten sind getrennt in Urlaub gefahren, um die Liebe wieder neu zu beleben.

Der Urlaub als Erfrischungskur für die Liebe

"Gemeinsamer Urlaub ist für viele Paare eine ganz wichtige Zeit im Jahr. Sie bietet die Möglichkeit, den Alltagsstress hinter sich zu lassen und sich dem Partner ohne Störfaktoren uneingeschränkt zu widmen. Der Urlaub kann aber zwei Seiten haben und zum Katalysator werden", erklärt Paarberaterin Lisa Fischbach von ElitePartner. "Grundsätzlich zufriedene Paare nutzen die gemeinsame Zeit als Erfrischungskur für ihre Beziehung. Vor allem, wenn es Ihnen gelingt, von der Alltagshektik auf die ungewohnte Dauer-Nähe umzuschalten, ohne den Partner mit zu hohen Erwartungen zu überfordern. Das schafft Raum für Entspannung, was die Lust auf Erotik fördert. Paare, bei denen es weniger gut in der Beziehung läuft und ein elementarer Konflikt unterschwellig brodelt, sitzen im Urlaub auf einem Pulverfass. Was der Alltag verdeckte, gelangt nicht selten durch die intensive Zeit im Urlaub ans Tageslicht."

