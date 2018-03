Das Programm zum Werbeplanung.at Summit 13, der D-A-CH-Konferenz für Digital-Marketing, ist finalisiert

Marken wie A1 Telekom, Adobe, Baur, Hutchison 3G, OMV, ProSiebenSat.1 und Volkswagen geben im Rahmen der Conference Einblick in Digital-Marketing-Strategien

Wien (OTS) - Das Programm für Österreichs größte Digital-Marketing Conference & Expo, den Werbeplanung.at Summit, ist finalisiert - 55 heimische und 49 internationale Referenten sowie 22 Fach-Moderatoren werden in der Wiener Hofburg auf den drei Conference-Vortragsbühnen stehen. Am 11. und 12. Juli 2013 erwartet die Teilnehmer ein facettenreiches Programm, das dem Motto "Innovation - Insights -Interaction" mehr als gerecht wird. In den insgesamt 30 Vortragspanels vermitteln führende Kapazitäten aus Wirtschaft und Wissenschaft, Experten aus der Agenturszene sowie Visionäre aus Kommunikation und Medien wertvolles Know-How zum gewinnbringenden Einsatz von digitalem Marketing im Unternehmen. Die Conference bietet drei parallele Vortragsstränge, deren thematische Vielfalt von Big Data über Multiscreen Advertising bis E-Commerce sowie Digital Signage und Responsive Design reicht.

Dieses Jahr haben die Veranstalter erstmals gleich zwei Keynote Speaker gewonnen. Am 11. Juli wird Dr. Rainer Esser, Geschäftsführer des deutschen Zeit Verlags, zum Auftakt der Conference eine Keynote zu den Herausforderungen, Chancen und Optionen für Verlage im digitalen Zeitalter halten. Er wird Einblicke geben, wie durch eine kluge Verschränkung von Print und Digital ein gegenseitiges Stärken möglich ist. Unter den Diskutanten des international besetzten Mediengipfels, der gleich im Anschluss an die Keynote im Zeremoniensaal stattfindet, befinden sich Sandro Albin (20 Minuten), Matthias Ehrlich (United Internet Media), Niki Fellner (Mediengruppe Österreich), Andreas Rudas (RTL Group) und Wolfgang Winter (Red Bull Media House).

Den zweiten Tag eröffnet ein weiterer internationaler Speaker:

Neil Morgan, seines Zeichens Senior Director Digital Marketing EMEA bei Adobe Systems, einem der weltweit führenden Anbieter für Lösungen im Bereich digitales Marketing und digitale Medien. "Adobe hat in den vergangenen Monaten eine ganze Reihe innovativer Impulse gesetzt. Was wir von Neil Morgan daher erwarten können, ist eine visionäre Keynote, die auch Einblicke in die B2B-Marketing-Strategie bei Adobe Systems geben wird", sagt Summit-Mastermind und Werbeplanung.at-Herausgeber Bernd Platzer über den Inhalt des Vortrags. Am Freitag begrüßt ORF-Anchorman Armin Wolf (ZIB 2) im Rahmen des Werbegipfels Uwe Becker (Unilever Deutschland), Heimo Hammer (Agentur Kraftwerk), Bernd Hartweger (Austrian Airlines), Petra Hauser (pilot @ media.at) und Sabrina Oswald (Futura).

Bernd Platzer über das Konzept der Conference und Expo sowie die Themen des Summit: "Ziel des diesjährigen Werbeplanung.at Summit ist es, Wien neben Hamburg, Berlin, Köln und München als den Treffpunkt der digitalen Profis im D-A-CH-Raum zu verankern. Wir wollen die deutschsprachige Wirtschaft für digitales Marketing begeistern und eine Plattform schaffen, auf der sich die Branche austauscht."

Die Veranstaltung ist wieder auf drei Säulen gebaut: Die Conference beschäftigt sich in erster Linie mit der Strategie, Zukunftsthemen und Visionen. Auf der Expo im Festsaal, wo das "How to" und praxisrelevante Themen im Vordergrund stehen, können Dienstleister der Branche präsentieren, wie man sein digitales Business besser und effizienter machen kann. Und zu guter Letzt bietet die Conference-Party am Donnerstagabend im Volksgarten (powered by willhaben.at) Raum für ausgiebiges Networking.

Expo: Leistungsschau auf mehr als 1.000 m2

Die Werbeplanung.at Summit Expo ist der One-Stop-Shop für digitales Business. Die Expo richtet sich vorrangig an E-Commerce-Betreiber, die auf der Messe einen Marktüberblick über alle relevanten Anbieter erhalten möchten. Abgerundet wird die Expo durch ein attraktives Rahmenprogramm: Auf dem Praxisforum geben Branchenprofis aus Unternehmen wie Epsilon, ecx.io, Fonda, Mindbreeze oder payolution ihr Wissen darüber weiter, wie man im Web seine Prozesse optimiert und seine Erlöse steigert. Unter den diesjährigen Ausstellern befinden sich unter anderen Adobe, Cellular, Diners Club, GDM digital, Goldbach Audience, Google, httpool, Klarna, Microsoft, Neno Offices, news networld, nic.at, Oracle, ORF, Purpur Media, Styria Digital, Trusted Shops, twyn group, Vivaki, Wirecard und XING.

Karten

Der Werbeplanung.at Summit 13 findet am 11. und 12. Juli 2013 in der Wiener Hofburg statt. Besucher können im Ticket-Shop

(http://summit.werbeplanung.at/tickets) zwischen dem

All-Access-Conference-Ticket zum Normalpreis von 590 Euro (exkl. 20% USt.) oder dem Expo-Ticket um 25 Euro (exkl. 20% USt.) wählen. Ab dem 1. Juli 2013 gilt für die Conference-Tickets der Late-Bird-Tarif von 790 Euro netto.

Das Programm finden Sie online unter

http://summit.werbeplanung.at/2013/programm-2013/, Bildmaterial unter

http://summit.werbeplanung.at/2013/presse/pressemeldungen/ sowie auf

FlickR unter

http://www.flickr.com/photos/werbeplanung/sets/72157627067381289/.

Fachjournalisten richten ihre Akkreditierungswünsche bitte an summit @ werbeplanung.at.

Über Werbeplanung.at

Die Medienwirtschaft Verlags GmbH ist Herausgeber von Werbeplanung.at, Österreichs erstem Fachmedium für Online-Marketing. Ursprünglich 2004 als Service- und Nachrichtenplattform für die Digital-Marketing-Branche in Österreich gelauncht, umfasst die Produktfamilie heute das Portal Werbeplanung.at, den jährlichen Werbeplanung.at Guide, das halbjährlich erscheinende Handbuch zur ÖWA Plus, das vierteljährlich erscheinende Branchenmagazin Werbeplanung.at update sowie den täglichen Werbeplanung.at Newsletter. Seit 2009 veranstaltet das Unternehmen den Werbeplanung.at Summit, Österreichs größte Digital-Marketing-Conference & Expo, in Wien. Ziel der Herausgeber von Werbeplanung.at ist es, die interessierte Fachöffentlichkeit über Digitales Marketing in Österreich zu informieren und diese Kommunikationsdisziplin zu fördern.

