Aviso: Bures bei internationaler Verkehrsministerkonferenz zum alpenquerenden Güterverkehr

Wien (OTS/BMVIT) - Verkehrsministerin Doris Bures nimmt gemeinsam mit ihren MinisterkollegInnen aus Deutschland, Italien, Frankreich, Schweiz, Slowenien und Liechtenstein sowie VertreterInnen der Europäischen Kommission am MinisterInnentreffen im Rahmen des "Züricher Prozesses" in Berchtesgaden teil.

Im Züricher Prozess haben sich die sieben Alpenländer zusammengeschlossen, um den alpenquerenden Güterverkehr unter Berücksichtigung des Umwelt- und Klimaschutzes zu koordinieren und ihn sicherer und effizienter zu gestalten. Schwerpunkt des Treffens am Donnerstag ist der Schienenverkehr. Thema wird unter anderem die Sicherheit der Tunnel, Verkehrsverlagerung und die Bewältigung wachsender Verkehrsströme sein.

Pressekonferenz am Donnerstag, 20. Juni. Die VertreterInnen der Medien sind herzlich eingeladen.

Wann: 15 Uhr

Wo: Hotel Intercontinental Berchtesgaden Resort

Hintereck 1

83471 Berchtesgaden

(Schluss)

