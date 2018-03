Picknicken mit Peninsula

Hongkong (ots) - Der "International Picnic Day" am heutigen 18. Juni markiert gleichzeitig den Start der Peninsula-Picknick-Saison. Im Rahmen seiner Peninsula Academy lädt die Hotelgruppe zu Picknickausflügen ein. Peninsula-Gäste müssen nicht lange nach einem geeigneten Plätzchen im Freien suchen. Mit dem Korb voller Köstlichkeiten geht es in den Central Park (New York) oder per Helikopter zu den Stränden von Sai Kung (Hongkong).

Ein "once-in-a-lifetime"-Picknick-Erlebnis bereitet das Peninsula Hong Kong: Über die Skyline und atemberaubende Meereslandschaften hinweg führt der Flug mit dem Helikopter zum Sai Kung-Strand in den New Territories. In einer abgeschiedenen Bucht erwartet die Gäste ein fürstliches Picknick an Bord einer Luxusyacht. Vorbei an traumhaften Naturszenerien geht es mit der Yacht zurück nach Hongkong, wo Chauffeur und Rolls-Royce für die Rückfahrt zum Hotel bereit stehen. Ab 46.000 HK$ (ca. 4.450 Euro) pro Person (Min. 2 Personen). academyphk @ peninsula.com

Die Hollywood Bowl, das größte natürliche Amphitheater der USA, ist im Sommer Heimat der Los Angeles Philharmonics sowie weiterer Open-Air-Music-Events - darunter Konzerte von Diana Ross (3. August) und Natalie Cole (14. August) oder das Abba-Fest am 6. September. The Peninsula Beverly Hills verschönert die musikalischen Events mit kulinarischen Leckerbissen - von geeisten Riesengarnelen über gefüllte Focaccia bis hin zu Panna Cotta und frischen Früchte-Tarts. Picknick-Korb ab 49 US$ (ca. 37 Euro) pro Person. academypbh @ peninsula.com

Die "Taste of Central Park"-Tour beinhaltet einen Spaziergang durch New Yorks Central Park mit anschließendem Picknick. Gäste erfahren von einem Botaniker überraschende Details über Kräuter und Gemüsearten, die an abgelegenen Stellen wild im Park wachsen. Nach der Tour steht das Picknick auf der Sheep Meadow-Wiese mit Pagen-Service bereit. Das Programm dauert drei Stunden. US$ 600 (ca. 450 Euro) für 2 Personen. academypny @ peninsula.com

