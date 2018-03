Eton Institutes Specials diesen Sommer: Business English Intensive und IELTS Vorbereitungskurse

Eton Institutes Business English Intensivkurse für 149 Euro

Wien (OTS) - Eton Institute, das internationale Sprach- und Weiterbildungsinstitut bietet diesen Sommer seine Business English Intensivkurse für einen unschlagbaren Preis von 149 Euro an.

Um immer härter werdende Konkurrenz auszustechen und in internationalen Märkten zu bestehen, ist vor allem interkulturelle Kompetenz und das Beherrschen der internationalen Geschäfts- und Verhandlungssprache - Business English - unabdingbar.

Das Verbessern von Business English Kenntnissen und die Entwicklung von interkulturellen Fähigkeiten sind zwei der häufigsten Vorsätze um die Karrierechancen im neuen Jahr anzutreiben. Eton Institute, versteht als international tätiges Weiterbildungsinstitut, die Bedeutung der englischen Sprache in der Business-Welt und ermöglicht Ihnen mit einem Business English Intensivkurs einen möglichst raschen Fortschritt und neue Karrierechancen.

"Die Globalisierung allgegenwärtig und die Sprache der Globalisierung ist Englisch - Business English. Der rasche Abbau von nationalen Barrieren im letzten Jahrzehnt hatte zur Folge, dass Englischkenntnisse unabdingbar geworden sind um in der Geschäftswelt erfolgreich zu agieren. Diesen Sommer können wir unsere Business English Kurse als Summer Special um 149 Euro anbieten. Dies gibt den TeilnehmerInnen die Möglichkeit den Sommer so richtig zu nutzen, um sich neue Skills anzueignen und somit Ihrer Konkurrenz einen Schritt voraus zu sein", kommentierte Ines Danzinger, Marketing Executive bei Eton Institute.

Ab dem 15. Juli 2013 startet der nächste Intensivkurs, täglich von Montag bis Donnerstag von 18.00-20.00 Uhr. Anmeldungen sind offen für alle Interessierten, die dem Sprachniveau B1 (Pre-Intermediate) bis Fortgeschritten entsprechen. Interessierte Personen können hier einen kostenlosen Einstufungstest absolvieren. Wie immer werden die Plätze nach einen first-come, fist-served Prinzip vergeben und es wird aufgrund der hohen Nachfrage geraten, sich möglichst schnell anzumelden.

Wann? 15. Juli - 7. August, Mo-Do, 18.00-20.00 Uhr

Wie viel? 40 Einheiten

Kosten? 149 Euro

Anmeldung: telefonisch unter 0800 989889, per E-Mail an contact @ eton.at oder online.

Richtig vorbereitet zum IELTS Test

IELTS ist das International English Testing System, mit dem weltweit englische Sprachkenntnisse getestet werden. Mit einer Million Tests weltweit ist IELTS der gefragteste Englischtest überhaupt. IELTS misst die sprachlichen Kompetenzen in den Bereichen Lesen, Schreiben, Hörverstehen und Sprechen und beurteilt die Kommunikationsfertigkeiten, die man zum Arbeiten, Studieren oder Leben in einem englischsprachigen Land benötigt.

Eton Institute, das internationale Sprach- und Weiterbildungszentrum, bietet ab Juli Vorbereitungskurse für den IELTS Test an. Die Kurse wurden in Kooperation mit British Council abgestimmt und bereiten somit gezielt auf die gegeben Prüfungstermine vor.

Gruppenvorbereitungskurse für IELTS:

Kursbeginn: 6. Juli - 10. August

Einmal pro Woche: Samstags, 09.00-14.00 Uhr

Personalisierte Betreuung in Gruppen von 5-10 Studenten

Kosten: Euro 399,- für 40 Einheiten, exkl. Lernmaterial und exkl. Test bei British Council

Vorbereitungspackage für IELTS:

Kursbeginn: 6. Juli - 10. August

Einmal pro Woche: Samstags, 09.00-14.00 Uhr

Personalisierte Betreuung in Gruppen von 5-10 Studenten

Kosten: Euro 578,- für 40 Einheiten, inkl. Lernmaterial und inkl. Test bei British Council

"IELTS ist ein international anerkannter Nachweis Ihrer Sprachkenntnisse und wird weltweit von Universitäten, Arbeitgebern und Einwanderungsbehörden geschätzt. Die Prüfung sollte man selbst mit sehr guten Englischkenntnissen nicht unterschätzen. Schlaflose Nächte und zittrige Hände vor dem Test gehören mit unseren Vorbereitungskursen schon bald der Vergangenheit an. Wenn man sich richtig vorbereitet, kann gar nichts mehr schief gehen. Buchen Sie unser IELTS Package und sparen Sie Euro 50 und einiges an Zeit, denn wir kümmern uns auch um Ihre Testregistrierung bei British Council", meint Ines Danzinger zu den IELTS Vorbereitungskursen bei Eton Institute.

Anmeldung: telefonisch unter 0800 989889, per E-Mail an contact @ eton.at oder online.

Über Eton Institute:

Das internationale Sprach- und Weiterbildungszentrum bietet Sprachkurse in über 100 Sprachen, sowie LehrerInnenausbildung, Kinderkurse, Berufliche Fortbildungskurse und Firmentrainings an. Für mehr Informationen wenden Sie sich an www.eton.at, oder kontaktieren Sie das Institut unter contact @ eton.at oder 0800 989889.

Rückfragen & Kontakt:

Oana Toma

Operations Executive

Graben 30, 5.Stock

Tel.: +43 1 890 4254

oana.toma @ eton.at