Eagle erhält höchste Auszeichnung für Exzellenz in der Leistungsmessung bei FSOkx Awards

Boston (ots/PRNewswire) - Eagle Investment Systems LLC (Eagle), ein führender Anbieter von Finanzdienstleistungstechnologien und eine Tochtergesellschaft von BNY Mellon, gab heute bekannt, dass das Unternehmen am 6. Juni in New York die Exzellenz-Auszeichnung für Leistungsmessung im Rahmen der Excellence and Outsourcing Awards, die von Financial Services Outsourcing Knowledge Xchange ("FSOkx") vergeben werden, erhalten habe. Bei der jährlich stattfindenden FSOkx-Preisverleihung werden Unternehmen ausgezeichnet, die die Welt der Finanzdienstleistungen reformieren.

"Wir waren von den vielen Funktionen von Eagle Performance beeindruckt. Die Lösung umfasst mehrere Domains und bietet Modelle für die Chancen-/Risiko-Strategie, konsolidiert Daten aus verschiedenen Quellen und integriert Planungs- und Budgetierungsfunktionen in eine einzige Benutzeroberfläche, wobei die Strategie über ein ganzes Unternehmen hinweg bewertet und weitergegeben wird", erklärte Rekha Vatsa, Geschäftsführerin von FSOkx. "Diese Lösung bietet wahre Exzellenz bei der Leistungsmessung."

Um an der jährlichen Preisverleihung teilzunehmen, füllen Finanzdienstleister einen detaillierten Fragebogen aus, und eine Jury, die mit Meinungsführern aus der Finanzdienstleistungsbranche besetzt ist, prüft jeden Antrag, um eine gerechte Bewertung jeder Auszeichnungskategorie zu gewährleisten.

"Für Eagle ist es eine große Ehre, von FSOkx als Branchenführer für Leistungsmessung und Outsourcing ausgezeichnet zu werden", erklärte John Lehner, Präsident und CEO von Eagle. "Unser Ziel ist es, Effizienz für unsere Kunden zu schaffen, indem wir fortschrittliche Produkte und Dienste wie Eagle ACCESS(SM), unsere sichere private Cloud, anbieten. Es freut uns, zu sehen, dass unsere Innovationen auf Zustimmung in der Branche stoßen, und ich bin sehr stolz auf unsere weltweiten Teams, die jeden Tag vollen Einsatz für unsere Kunden zeigen."

Eagle will mit seiner innovativen Portfolio-Verwaltungssuite und seinen Lösungen zur Investitionsrechnung und Leistungsbewertung Finanzeinrichtungen weltweit bei der effizienten Steigerung ihres Vermögens helfen. Diese Lösungen werden über eine sichere private Cloud bereitgestellt: Eagle ACCESS(SM).

Eagle

bietet seit 1989 vertrauenswürdige Lösungen und Dienstleistungen an, die für mehr Betriebseffizienz sorgen und Komplexität und Risiken mindern. Eagle Investment Systems LLC ist eine Tochtergesellschaft von BNY Mellon. Weitere Informationen finden Sie auf www.eagleinvsys.com.

Der Vermögensdienstleistungsbereich von BNY Mellon unterstützt institutionelle Anleger auf den sich heute immer schneller entwickelnden Märkten, schützt ihr Vermögen und verbessert Management und Verwaltung der Kundeninvestitionen durch Dienstleistungen, die Daten aus der ganzen Welt verarbeiten, überwachen und messen. Wir nutzen unsere globale Präsenz und unsere lokale Fachkompetenz aus, um auf jeder Stufe des Investitionszyklus' Einsichten und Lösungen zu bieten.

BNY Mellon ist ein globaler Finanzdienstleister, der seine Kunden bei der Verwaltung ihrer Finanzinvestitionen über den gesamten Lebenszyklus der Investition hinweg unterstützt. Seien es Finanzdienstleistungen für Institutionen, Unternehmen oder Einzelanleger, BNY Mellon sorgt für informationsgestützte Vermögensverwaltung und Investitionsdienstleistungen in 36 Ländern und auf mehr als 100 Märkten. Zum Stand vom 31. März 2013 hat BNY Mellon Vermögen im Wert von 26,3 Billionen USD verwahrt und Vermögen im Wert von 1,4 Billionen USD verwaltet. Kunden, die Investitionen tätigen, handeln, halten, verwalten, pflegen, verteilen oder umstrukturieren wollen, finden in BNY Mellon einen kompetenten Ansprechpartner. BNY Mellon ist die Unternehmensmarke der Bank of New York Mellon Corporation . Weitere Informationen finden Sie auf www.bnymellon.com oder folgen Sie uns auf Twitter @BNYMellon.

