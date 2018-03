ASFINAG: (2) Kühl-LKW wird in Teilen abtransportiert, A 9 bis Abend gesperrt

Vorfall Richtung Linz bei Windischgarsten; Fahrbahn ist vermutlich stark beschädigt

Wien (OTS) - Noch bis in die Abendstunden - voraussichtlich bis mindestens 20 Uhr - bleibt die A 9 Pyhrn Autobahn ab Windischgarsten in Fahrtrichtung Voralpenkreuz/Linz noch gesperrt. Grund ist die komplizierte Bergung der Sattelzugmaschine, bei der heute Mittag kurz vor 14 Uhr der Kühlaufleger in Brand geraten war. Der Aufleger muss erst in Teile zerschnitten werden, damit er abtransportiert werden kann. Der Lenker hatte das Zugfahrzeug zum Glück vorher noch abhängen und sich in Sicherheit bringen können. Aufgrund der Rauchentwicklung war die A 9 kurz in beide Richtungen gesperrt, die Fahrtrichtung Graz konnte von der ASFINAG um knapp nach 15 Uhr wieder freigegeben werden. Die Richtung Voralpenkreuz war bis zum Beginn der Bergung kurz befahrbar, musste für die Arbeiten aber ab 17 Uhr wieder gesperrt werden.

Der Verkehr wird bis zur endgültigen Freigabe eines Fahrstreifens in Spital am Pyhrn abgeleitet. Die Fahrbahn in diesem Bereich dürfte allerdings schwerer beschädigt sein, der Asphalt muss abgefräst und erneuert werden.

