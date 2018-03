Mediengruppe ÖSTERREICH baut Online-Bereich weiter aus und holt Katrin Lampe und Georg Witzelsberger an Bord

Katrin Lampe übernimmt Leitung Online-TV, Georg Witzelsberger wird Chief Technology Officer, Verkaufsteam erhält weitere personelle Verstärkung

Wien (OTS) - Nach dem Eintritt von Niki Fellner in die Geschäftsführung des oe24-Netzwerks setzt die Online-Plattform der Mediengruppe ÖSTERREICH ihre Personal-Offensive nachhaltig fort.

Die bekannte TV-Moderatorin Katrin Lampe (36) hat das neue Portal "oe24.tv" entwickelt und die Leitung des Online-TV-Bereichs übernommen. Gemeinsam mit Ute Hübler, Produktionsleitung, und dem Online-TV-Team produziert sie die im Juni startenden Sendungsformate Society TV, Wetter TV, Horoskop TV und Fun TV, welche täglich auf "oe24.tv" zu sehen sein werden.

Georg Witzelsberger (35) wird als Chief Technology Officer die technische Weiterentwicklung der Online-Portale vorantreiben und neue Projekte umsetzen. Als Technikchef und langjähriger Teamleiter für Webentwicklung der News Networld bringt Georg Witzelsberger exzellente Fachkenntnisse mit. Aufgabenstellung des neuen Chief Technology Officer ist es, das oe24-Netzwerk auf allen Kanälen -Online, TV und Mobile - technisch weiter auszubauen. Zeitgleich wird er das Kampagnenmanagement forcieren und die Entwicklung des Performance-Marketings stärken.

Auch der Sales-Bereich des oe24-Netzwerks erhält erneut weitere personelle Verstärkung. Der Verkaufs-Profi Firas Said (37) startet als Key Account Manager. Said war zuletzt fünf Jahre als Anzeigenmarketing Manager des "Wiener" und Projektleiter des "Wiener Style" bei der Styria Multi Media tätig. Ebenfalls neu im Verkaufsteam sind Gizem Yazgan (26) und Stephanie Haider (23) als Junior Key Account Manager.

"Das oe24-Netzwerk startet mit dem personellen Ausbau seine nächste Initiative. Mit der Expertise von TV-Profi Katrin Lampe setzen wir gleich vier tägliche Online-TV-Formate auf und freuen uns, mit Georg Witzelsberger einen versierten Technologie-Profi im Team zu haben. Die technische Weiterentwicklung ist der entscheidende Schritt, das oe24-Netzwerk in den kommenden Monaten strategisch in die nächste Ebene zu führen. Mit dem weiteren Ausbau des Verkaufsteams setzen wir ein klares Signal an den Werbemarkt in Richtung Wachstum. Wir begrüßen alle neuen Kolleginnen und Kollegen an Bord und freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit", so Oliver Voigt, CEO der Mediengruppe ÖSTERREICH.

