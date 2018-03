Termin: Präsentation der OECD-Studie Education at a Glance erstmals in Wien

Erstmals präsentiert OECD-Bildungsdirektorin Ischinger die Studie "Education at a Glance" in Wien - BM Schmied und BM Töchterle über Wertschätzung für Österreich erfreut

Wien (OTS) - Die VertreterInnen der Medien sind herzlich zur gemeinsamen Pressekonferenz von Prof. Dr. Barbara Ischinger, Direktorin des Direktorats Bildung und Kompetenzen der OECD, Bildungsministerin Dr. Claudia Schmied und Wissenschaftsminister Dr. Karlheinz Töchterle anlässlich der Präsentation der OECD-Studie "Education at a Glance" ("Bildung auf einen Blick") eingeladen.

Beide österreichischen Regierungsmitglieder sehen es als erfreulichen Ausdruck der Wertschätzung durch die OECD, dass erstmals Wien als Standort der Hauptpräsentation dieser internationale Vergleichsstudie der Bildungssysteme der 34 in der OECD organisierten Industriestaaten ausgewählt wurde - zeitgleich gibt es eine Expertenrunde in Madrid für Medien und in Brüssel für die EU-Kommission. Zeitnah gibt es in Brüssel, Tokio und in den USA "Webinare" für JournalistInnen.

Termin: 25. Juni 2013

Uhrzeit: 11.00 Uhr

Ort: BMUKK/BMWF, Audienzsaal,

Minoritenplatz 5

1014 Wien

Rückfragen & Kontakt:

Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Kultur

Josef Galley

Pressesprecher

Tel.: +43-1-53120-5019

josef.galley @ bmukk.gv.at

bmukk.gv.at

mobil: +43-664-96-99-616



Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung

Minoritenplatz 5, 1014 Wien

Pressesprecherin: Mag. Elisabeth Grabenweger

Tel.: +43 1 531 20-9014

mailto: elisabeth.grabenweger @ bmwf.gv.at

www.bmwf.gv.at