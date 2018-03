Barcamp zum Thema Public Relations in Wien - Anmeldung ab jetzt geöffnet

#prcamp13 findet vom 05. bis 07. Juli statt

Wien (OTS) - Vom 05. bis 07. Juli findet in den Räumlichkeiten der Bene AG Wien unter dem Titel #prcamp13 zum zweiten Mal ein Barcamp zum Thema Public Relations und Unternehmenskommunikation statt. Organisiert wird das Barcamp wieder von den Public Relations Newcomers Austria (prNa).

Auch in diesem Jahr stehen beim #prcamp13 wieder die Themen Public Relations, Unternehmenskommunikation und Medienarbeit im Mittelpunkt. Beim zweitägigen Barcamp der Public Relations Newcomers Austria (prNa) haben PR-Interessierte die Möglichkeit, Know-how und Fragestellungen aus der Welt der PR aus verschiedenen Perspektiven zu beleuchten. Das Prinzip der Veranstaltung beruht auf Selbstorganisation, bei der die Teilnehmenden ihre eigenen Themen einbringen, ihr Wissen vermitteln und ihre persönlichen Erfahrungen untereinander austauschen. Auch in diesem Jahr werden wieder Teilnehmer aus Österreich, Deutschland und der Schweiz erwartet. Willkommen ist jeder, der Leidenschaft für das Thema Kommunikation mitbringt

"Das prcamp12 letztes Jahr war das erste Barcamp zum Thema Public Relations im D-A-CH-Raum. Dieses Jahr wollen wir an seinen Erfolg anknüpfen", so Birgit Parade, Mentorin der prNa über das #prcamp13. Das #prcamp13 soll daher wieder eine ideale Plattform bieten, um neue Kontakte zu knüpfen und Wissen zu vertiefen. "Die einzelnen Sessions, die von den Anwesenden selber abgehalten werden, schaffen einen intensiven Wissensaustausch. Das haben auch die Reaktionen der Teinehmer im letzten Jahr gezeigt", ist Parade von dem Barcamp-Format überzeugt.

"Das prcamp bietet den perfekten Rahmen, um ein Wochenende lang neue Ideen und Inspirationen zu sammeln", beschreibt Thomas Mitzka von versichern24.at seine Eindrücke vom prcamp12. "Das #prcamp12 war für mich eine großartige Möglichkeit, mich mit anderen Kommunikations-Profis auf eine zeitgemäße Art zu brisanten PR-Themen auszutauschen", resümiert Eva Mandl, Geschäftsführerin bei Himmelhoch. "Das prcamp ist der Inbegriff eines Barcamps: tolle Menschen, inspirierende Gespräche und faszinierende Sessions. Man geht mit einem Kopf voller Ideen nach Hause", berichtet Susi Mairhofer, Studentin der Publizistik an der Universität Wien. Und auch Sabine Pöhacker, Inhaberin der PR Agentur comm:unications war 2012 dabei und begeistert: "Ich wünsche dem prcamp 2013 genausoviel Erfolg wie 2012."

Schon im letzten Jahr war es mit dem prcamp12 gelungen, Menschen aus dem deutschsprachigen Raum zusammenzuführen, die die Möglichkeit hatten, interessante und aktuelle Trends, häufig diskutierte Phänomene der Szene sowie Best and Worst Case Studies als Inhalte aufzugreifen und in einer vielfältigen Runde zu präsentieren. So wurden in den einzelnen Sessions viele unterschiedliche Themen behandelt, wie beispielsweise "Corporate Social Responsibility -Pflicht oder Kür", "Guerilla Marketing als Tool in der PR" oder "Der strategische Einsatz von Bewegtbildkommunikation". Die entstandenen Diskussionen waren so spannend, dass sie während und nach Ende der Einheit oft noch via Mikroblogging-Dienst twitter fortgesetzt wurden (#prcamp12 / #prcamp13).

Was ist ein Barcamp?

Barcamps werden als Unkonferenz bezeichnet, weil sich hier die gewöhnliche Hierarchie von Zuhörern und Vortragenden auflöst. Der offene Charakter der Veranstaltung und die aktive Beteiligung führen zur Entwicklung innovativer und interdisziplinärer Themen. Bei Barcamps handelt es sich um reine Non-Profit-Veranstaltungen, die für die Teilnehmer kostenlos sind.

Wie bei allen Barcamps handelt es sich auch beim #prcamp13 um eine reine Non-Profit-Veranstaltung, die für alle Teilnehmer kostenlos ist. Daher wird das #prcamp13 erst durch die Mitwirkung von Sponsoren möglich. Die Initiatorin, Birgit Parade, und ihr Organisationsteam bedanken sich daher besonders bei den Gold-Partnern des #prcamp13:

APA-OTS, bene AG und voestalpine. Aber auch bei allen anderen Unterstützern des Events.

Termin und Anmeldung

#prcamp13 | 05. bis 07. Juli | Wien, Bene AG

Anmeldung und Tickets unter: www.prcamp.eu

Für den Erwerb der kostenfreien Tickets ist eine Registrierung auf www.prcamp.eu nötig.

Links

Information und Anmeldung zum #prcamp13: www.prcamp.eu

Blog zum #prcamp13 mit Infos zu den Sessions und Fotos (ab 06. Juli):

www.prna.at/index.php/category/prcampblog/

prcamp auf facebook: www.facebook.com/PRcamp.eu

Hashtag für Twitter und Co: #prcamp13

prNa auf Facebook: www.facebook.com/prNa.at

prNa auf Twitter: @prna_at

PRVA: www.prva.at

Fotolink

http://we.tl/YVUTFyIXvR

Über die prNa - Public Relations Newcomers Austria

Die Public Relations Newcomers Austria (prNa) wenden sich an PR-Newcomer (Studenten, Lehrlinge und Jobeinsteiger) unter 30 Jahren mit Netzwerk-Tipps, Job-Angeboten sowie Veranstaltungen, Diskussionsrunden und Vorträgen. Als Bindeglied zwischen den PR-Klassikern und dem PR- Nachwuchs, agiert die prNa als Plattform für Erfahrungs- und Wissensaustausch und steht Branchenneulingen als Partner für PR-Themen zur Verfügung.

Rückfragen & Kontakt:

Liesmarie Schöffel, MSc

Tel.: +43 650 5555020

Twitter: @liesmarieS

E-Mail: schoeffel @ prna.at