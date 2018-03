ORF III mit "Was schätzen Sie?" zum 140-jährigen Jubiläum des Hotel Imperial und Benicio del Toro als "Che"

Am 18. Juni im Kultur- und Informations-Spartenkanal des ORF

Wien (OTS) - Am Dienstag, dem 18. Juni 2013, führt Karl Hohenlohe um 20.15 Uhr wieder durch die Kunst- und Antiquitätensendung "Was schätzen Sie?". Zum 140-jährigen Jubiläum des Hotel Imperial nehmen die Experten Kunstschätze und Promi-Relikte des traditionsreichen Ringstraßenbaus unter die Lupe, beispielsweise ein Gemälde der Kaiserin Maria Theresia von Martin van Meytens, einem der berühmtesten Porträtmaler am Wiener Hof. Große Namen gibt es auch beim nächsten Objekt: Die Experten begutachten zwei Gästebücher des Hotel Imperial mit prominenten Namen wie Thomas Mann, Charlie Chaplin oder Michael Jackson. Weiters ist die Schauspielerin Julia Jelinek zu Gast, um ein geerbtes Schmuckstück mit einer filmreifen Geschichte begutachten zu lassen, und ein Dachbodenfund aus Waidhofen an der Thaya beschert Erotika aus der Zeit des Jugendstils.

Um 21.05 Uhr präsentiert der Kabarettist Fredi Jirkal im Rahmen der "Hyundai Kabarett-Tage" ein Best-of seines kabarettistischen Schaffens. Ein Postler mit Kinderwunsch fährt Wellnessen nach Bad Halts-nicht-aus, doch hier malträtiert die Masseuse mit Ziegelsteinen bei Hot-Stone-Massage und Schnitzelfrittierfett aus der Küche.

Anschließend zeigt ORF III um 22.00 Uhr im Rahmen der europäischen Artfilm-Leiste "euro.film" den zweiten Teil von Steven Soderberghs Biopic-Zweiteiler über das Leben von Ernesto Guevara: "Che -Guerilla" mit Oscar-Preisträger Benicio del Toro in der Hauptrolle. Teil zwei hat die Jahre bis zu Guevaras Tod in Bolivien 1967 zum Thema. Benicio del Toro wurde für die Darstellung des Revolutionsführers bei den Filmfestspielen in Cannes mit dem begehrten Darstellerpreis ausgezeichnet, Steven Soderbergh für die Goldene Palme nominiert. Ebenfalls zu sehen sind u. a. Franka Potente, Matt Damon, Demián Bichir, Rodrigo Santoro, Santiago Cabrera, Edgar Ramírez und die Oscar-nominierte Schauspielerin Catalina Sandino Moreno.

