Salzburger Landes-Versicherung baut Marktführerschaft aus

SALZBURGER und UNIQA Landesdirektion mit 22,3 Prozent Marktanteil klare Nummer 1 im Bundesland

Prämien 2012 entgegen dem Markttrend um 1,8 Prozent gesteigert

Regionale Präsenz auf 42 Servicestellen ausgebaut

Vorstandsverträge verlängert

Im vergangenen Geschäftsjahr hat die Salzburger Landes-Versicherung (SALZBURGER) im Verbund gemeinsam mit der UNIQA Landesdirektion ein verrechnetes Prämienvolumen von 275,4 Millionen Euro erzielt. Das ist ein Plus von 1,8 Prozent gegenüber 2011, während der gesamte Versicherungsmarkt in Salzburg um 1,5 Prozent geschrumpft ist. Mit über 22,3 Prozent Marktanteil konnten die SALZBURGER und die UNIQA Landesdirektion ihre Marktführerschaft in Salzburg 2012 sogar weiter ausbauen (2011: 21,5 Prozent).

Peter Humer, Vorstandssprecher der SALZBURGER: "Das Jahr 2012 ist für uns gut gelaufen. Wir konnten die Prämien entgegen dem allgemeinen Markttrend steigern. Die Investition in den Ausbau unserer regionalen Präsenz bewährt sich. Ich bin zuversichtlich, dass wir unsere Führungsposition auch im laufenden Jahr halten werden. Wir sind der regionale Versicherer vor Ort, mit einer mehr als 200-jährigen Geschichte."

"Unser weiter gestiegener Marktanteil ist für uns ein Ansporn den Kunden-Service und die regionale Nähe weiter auszubauen", bestätigt auch Reinhold Kelderer, Vorstand der SALZBURGER.

Derzeit servicieren rund 530 Mitarbeiter und GeneralAgentur-Partner sowie Topmakler 243.000 Kunden mit 450.000 Verträgen.

In der Schaden- und Unfallversicherung konnte die SALZBURGER auch 2012 erfolgreich wachsen und die verrechneten Prämien um 2,9 Prozent steigern - der Marktanteil erhöhte sich auf 23,5 Prozent. Das verrechnete Prämienvolumen in der Krankenversicherung stieg 2012 im Vergleich zum Vorjahr um 2,4 Prozent - der Marktanteil blieb mit 53,4 Prozent stabil. Die verrechneten Prämien in der Lebensversicherung verringerten sich aufgrund des schwierigen Marktumfeldes um 2,0 Prozent, der Marktanteil stieg jedoch von 9,7 Prozent auf 10,2 Prozent.

Lehrlinge gesucht

Einen großen Schwerpunkt bildet weiterhin die Mitarbeiterentwicklung. Dabei wird Aus- und Weiterbildung groß geschrieben und der Mitarbeiterstand auch in den kommenden Jahren kontinuierlich ausgebaut. Eine wichtige Rolle spielt dabei die Aufnahme von Lehrlingen, für die derzeit 14 Ausbildungsplätze zur Verfügung stehen. Ab Herbst werden wieder vier neue Lehrlinge aufgenommen. Zusätzlich werden für die Beratung der Kunden heuer noch 20 engagierte neue Mitarbeiter gesucht.

Vorstandsverträge bis 2016 verlängert

Bei der letzten Aufsichtsratssitzung der Salzburger Landes-Versicherung wurden die Verträge der beiden Vorstände Peter Humer und Reinhold Kelderer um weitere drei Jahre verlängert. Damit bleibt das eingespielte Führungsduo bis 31.12.2016 an der Spitze des Unternehmens.

UNIQA Österreich

Die 5.000 Mitarbeiter von UNIQA Österreich betreuen 2,4 Millionen Kunden mit rund 6,3 Millionen Versicherungsverträgen. Die ausgeprägte Serviceorientierung und Kundennähe wird durch die neun Landesdirektionen und 325 Servicestellen unterstrichen. UNIQA Österreich erreicht 2012 einen Marktanteil von 14,4 Prozent und ist damit die größte unter den mehr als 50 in Österreich tätigen Versicherern. UNIQA ist - laut unabhängigen Untersuchungen - seit Jahren die bekannteste Versicherungsmarke in Österreich und auch jene, der die Österreicher das größte Vertrauen entgegenbringen.

UNIQA Group

Die UNIQA Group ist eine der führenden Versicherungsgruppen in ihren Kernmärkten Österreich und Zentral- und Osteuropa. 22.000 Mitarbeiter und exklusive Vertriebspartner betreuen in 20 Ländern 8,7 Millionen Kunden. Mit UNIQA und Raiffeisen Versicherung besitzen wir zwei starke Marken, die uns eine sehr gute Basis für unser weiteres Wachstum bieten. In Österreich sind wir mit einem Marktanteil von rund 22 Prozent der zweitgrößte Versicherungskonzern. In der Wachstumsregion Zentral- und Osteuropa (CEE) sind wir in 16 Ländern zu Hause: Albanien, Bosnien-Herzegowina, Bulgarien, Kosovo, Kroatien, Mazedonien, Montenegro, Polen, Rumänien, Russland, Serbien, Slowakei, Slowenien, Tschechische Republik, Ukraine und Ungarn. Darüber hinaus zählen auch Versicherungen in Italien, der Schweiz und Liechtenstein zur UNIQA Group.

