"Applaus, Applaus": Sportfreunde Stiller auf der Ö3-Bühne beim Donauinselfest 2013!

Wien (OTS) - Die beste Musik live - das ist die Ö3-Bühne beim Donauinselfest 2013! Chartstürmer, Rockstars und Publikumslieblinge haben sich angesagt, heute wurde im Ö3-Wecker ein weiterer Top-Act veröffentlicht: Die Sportfreunde Stiller machen das Line-up am Freitag komplett.

Insgesamt werden zehn nationale und internationale Top-Acts an zwei Tagen (Freitag, 21.6. und Sonntag, 23.6.) die Ö3-Bühne rocken. Neben den Sportfreunden Stiller sorgen Leslie Clio, Rea Garvey, Amy Macdonald, Wax und DJ Antoine für unvergessliche Konzerthighlights zum 30-jährigen Jubiläum des Donauinselfestes. Aber auch deutschsprachige Chartstürmer wie Julian Le Play, Christina Stürmer und Philipp Poisel sind mit dabei. Ein weiterer Top-Act wird kurz vor dem Festival bekannt gegeben.

"Applaus, Applaus" für die Sportfreunde Stiller: Seit gut 17 Jahren rocken sie die großen sowie kleinen Bühnen und Festivals. Und auch nach einigen Jahren Pause war es für das bayrische Trio kein Problem mit ihrem neuen Album "New York, Rio, Rosenheim" von 0 auf Platz 1 in die "Ö3 Austria Top40 - AlbumCharts" einzusteigen. "Ein Kompliment", ihr bislang größter Hit, wurde 2013 mit "Applaus, Applaus" noch getoppt. Am 21. Juni werden Sänger Peter Brugger, Schlagzeuger Florian Weber und Bassist Rüdiger Linhof auf der Ö3-Bühne für begeistertes Mitsingen sorgen.

Das Ö3-Programm im Detail

Freitag, 21. Juni 2013:

Julian Le Play 18:10 Uhr

Leslie Clio 19:10 Uhr

Rea Garvey 20:15 Uhr

Amy Macdonald 21:40 Uhr

Sportfreunde Stiller 23:00 Uhr

Sonntag, 23. Juni 2013:

Christina Stürmer 17:30 Uhr

Philipp Poisel 18:40 Uhr

Wax 20:00 Uhr

Geheimer Topact 21:20 Uhr

DJ Antoine 22:40 Uhr

Durch das Programm auf der Ö3-Bühne führen an beiden Tagen die Ö3-Moderatoren Thomas Kamenar und Elke Lichtenegger, für den richtigen Sound sorgt Ö3-DJ Tobi Rudig.

Das Donauinselfest 2013 im Hitradio Ö3

Der Countdown zum größten Open-Air-Festival Europas läuft: Von heute/Montag bis Donnerstag präsentieren die Top-Acts der Ö3-Bühne täglich in Ö3-Heute bei Benny Hörtnagl als Gast-DJs ihre Lieblingsmusik. Am Montag präsentiert DJ Antoine seine persönliche Playlist, am Dienstag die Sportfreunde Stiller, am Mittwoch Amy Macdonald und am Donnerstag Christina Stürmer.

Ö3-Musikredakteur Clemens Stadlbauer berichtet live vom Donauinselfest 2013. Ö3-Meteorologe Christian Huhndorf meldet sich ebenfalls von der Donauinsel und wirft einen Blick auf das Festival-Wetter. Und die Ö3-Verkehrsredaktion informiert an allen Veranstaltungstagen über die detaillierte Verkehrssituation rund um das Donauinselfest.

Die beste Musik auf einer Bühne - der Ö3-Bühne beim Donauinselfest -der Eintritt ist frei!

Mehr Informationen gibt es online auf http://oe3.ORF.at.

Rückfragen & Kontakt:

Hitradio Ö3 Öffentlichkeitsarbeit

Verena Enzi

Tel.: 01/36069/19121

E-Mail:verena.enzi @ orf.at