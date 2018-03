BFI Wien: Die Jugendwerkstatt hebt ab - Erlebnispädagogik am "Spider Rock XL"

Presseeinladung - Berufsorientierung und Abenteuerlust: Jugendliche stärken ihr Selbstvertrauen im 360-Meter-Flug über die Donau - am Stahlseil hängend, mit bis zu 60 km/h

Wien (OTS) - 2446 Jugendliche haben die Jugendwerkstatt des BFI Wien seit der Eröffnung 2009 durchlaufen. Es handelt sich dabei um ein Angebot der Berufsorientierung für Jugendliche zwischen 15 und 17 Jahren, die über das AMS Wien vermittelt werden. In 15 Wochen lernen sie auf praxisnahe Weise Berufsbilder aus Bereichen wie dem Baugewerbe, EDV, Floristik, Gastronomie und Handel/Verkauf bis zu Medien, Metall und Textil kennen. Während in einigen Fällen erst das Nachholen des Hauptschulabschlusses ansteht, werden die Jugendlichen ihren individuellen Bedürfnissen entsprechend an eine passende Berufsausbildung herangeführt.

"Ziel ist eine realistische Einschätzung der eigenen Fähigkeiten und ein gefestigter Berufswunsch", erklärt Jugendwerkstatt-Leiter Bruno Malli, "sodass die Jugendlichen ihren Einstieg und Verbleib im Ausbildungssystem bzw. Arbeitsmarkt nachhaltig verfolgen." Mit Juni 2013 sind 300 Jugendliche an drei Wiener Standorten tätig.

Das Konzept der Jugendwerkstatt umfasst auch eine outdoor- und erlebnispädagogische Betreuung: "Die Jugendlichen entscheiden sich bewusst und selbstbestimmt für Lern- und Erfahrungsangebote und entdecken so neue Handlungsmöglichkeiten im Umgang mit den Herausforderungen des Lebens", erklärt der sozialpädagogische Betreuer Johannes Datzberger. "Die Outdoorpädagogik schafft Erlebnis-und Erfahrungswelten, die die Jugendlichen aus der Komfortzone und über ihre vermeintlichen Grenzen hinaus führen." Die gemeinsamen Erlebnisse stärken auch die sozialen Kompetenzen im Umgang miteinander.

Das jugendliche Selbstvertrauen wird am kommenden Freitag, 21. Juni 2013, zwischen 10.00 und 12.30 Uhr auf die Probe gestellt, wenn sich die TeilnehmerInnen einem besonderen Abenteuer stellen, um "in einer Extremsituation klaren Kopf zu bewahren". So definiert Thomas Wenzel, Eigentümer der Firma "Spider Rock XL", die Herausforderung des gleichnamigen Action-Spektakels, das seit 14. Juni wieder wagemutige Menschen jeden Alters in den Bereich der U2-Station Donaumarina lockt. "Ein geschultes Team unterstützt die Jugendlichen bei ihrem Flug mit unserem 360 Meter langen Flying Fox", erklärt Wenzel.

Dabei handelt es sich um das Wagnis, sich in Sicherheitsrüstung hängend über die genannte Distanz an einem Stahlseil (36 Meter Höhe) entlang gleiten zu lassen - mit bis zu 60 km/h. "Das bietet die Chance, die Selbstwahrnehmung zu schärfen, eine scheinbar lebensbedrohliche Situation einzuschätzen und eine notwendige Entscheidung bewusst zu treffen." Nicht zuletzt, so Wenzel, gibt es "nach einem äußerst positiven Adrenalinschub" als Belohnung "ein einzigartiges Erlebnis mit nach Hause zu nehmen".

Interessierte JournalistInnen erhalten zu diesem Anlass die Chance, in einem Hintergrundgespräch alles über das Konzept der Produktionsschule Wien, die Jugendförderungen und die weiterführenden (FacharbeiterInnen-) Ausbildungen des BFI Wien zu erfahren. Zudem besteht die Möglichkeit, es den Jugendlichen gleich zu tun und zur Mittagszeit selbst einen Flug mit dem "Spider Rock XL" zu wagen.

Als Gesprächspartner stehen zur Verfügung:

Bruno Malli, Leiter der Jugendwerkstatt des BFI Wien

Johannes Datzberger, sozialpädagogischer Betreuer in der Jugendwerkstatt des BFI Wien

Der Spider Rock-Event der Jugendwerkstatt des BFI Wien findet am 21. Juni 2013 zwischen 10.00 und 12.30 Uhr statt. Standort:

Handelskai 343, 1020 Wien, direkt bei der U2-Station Donaumarina.

Die Jugendwerkstatt des BFI Wien wird aus Mitteln des AMS Wien und des Wiener ArbeitnehmerInnen Förderungsfonds (waff) finanziert. Das Berufsausbildungszentrum (BAZ) des BFI Wien kooperiert als Träger der Jugendwerkstatt mit dem Wifi Wien und ipcenter.at.

