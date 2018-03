Ö-Menschenrechts-Delegation in Istanbul: Nach Taksim-Räumung Solidarisierungsschub in türkischer Gesellschaft

Wien (OTS) - Nach der Räumung des Istanbuler Taksim-Platzes und des Gezi-Parks in Istanbul zieht die von türkischen Gruppierungen eingeladene österreichische Delegation in Istanbul eine Zwischenbilanz: "Als gestern Abend die Polizei mit der Räumung begann, waren selbst langgediente Reporter von der harten Vorgehensweise erschüttert: Tränengas- und Nebelgranaten sowie mit Pfefferspray versetzte Wasserwerfer wurden gegen die völlig friedliche Gezi-Park-Bewegung eingesetzt. Ohne jede Rücksicht auf Kinder oder alte Menschen wurden diese Mittel angewendet, sogar gegen viele Menschen, die sich in Hotellobbies geflüchtet hatten. Es gab viele Verletzte. In vielen Istanbuler Stadtteilen kam es zu spontanen Solidaritätsbekundungen mit den AktivistInnen," so Kabarettist Markus Koschuh.

Wir können die Aussagen der türkischen Regierung, wonach es sich bei der Taksim-Bewegung ausschliesslich um "Randalierer, Terroristen oder extremistische Gruppierungen" handeln soll, keinesfalls bestätigen:

Was wir vor Ort gesehen haben, zeichnet ein gänzlich anderes Bild:

GewerkschafterInnen, FrauenrechtlerInnen, UmweltschützerInnen, Homosexuelleninitiatven, armenische, kurdische und politisch breitest gefächerte Gruppierungen setzen sich friedlich für mehr Demokratie ein, tausende Menschen harrten seit 17 Tagen im Gezi-Park aus. Zudem hatte die Taksim-Bewegung ohnedies beschlossen, den Protest auf andere Weise fortzusetzen: lediglich ein Zelt sollte symbolisch im Gezi-Park verbleiben, um so den Protest auf eine neue Ebene zu hieven und der Regierung keine Rechtfertigung für eine gewaltsame Räumung zu geben - dies alles sollte vor Verstreichen eines von der türkischen Regierung gesetzten Ultimatums heute Sonntag geschehen."

"Unser Eindruck ist, dass durch das gewaltsame Vorgehen ein Solidarisierungsschub durch die türkische Gesellschaft geht und eine weitere Eskalation droht. Heute Abend sind Grosskundgebungen der AKP in vielen türkischen Städten geplant, die Gewerkschaft KESK (Gewerkschaft öffentlicher Dienst) hat für morgen zum Streik aufgerufen. Es scheint jedenfalls klar: durch die friedlichen Aktivitäten der Gezi-Park-Bewegung seit der gestrigen Räumung von Taksim-Platz und Gezi-Park haben wir es mit einer anderen Türkei zu tun, als etwa vor drei Wochen."

Rückfragen & Kontakt:

Die Grünen

Tel.: +43-1-2363998-210

bundesbuero @ gruene.at