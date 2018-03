Bures: Neuer Airbus setzt auf Technik "Made in Austria"

Heimisches Know-how hilft, Fluglärm und Umweltbelastung zu verringern

Wien (OTS/BMVIT) - Sommerzeit ist Reisezeit. Mit dem A350 schickte der europäische Flugzeughersteller Airbus am Freitag, 14. Juni ein neues Flugzeug speziell für Fernreisen auf seinen Jungfernflug. Beim seinen Flügen zum Traumziel kommt auch Technik aus Österreich zum Einsatz, so sind unter anderem die Firmen FACC, Böhler Schmiedetechnik und TTTech mit an Bord. "Unsere heimischen Zulieferbetriebe sind hochspezialisierte, international äußerst gefragte Partner der Luftfahrtindustrie", so Innovations- und Verkehrsministerin Doris Bures. "Wir fördern österreichische Innovationen und tragen dazu bei, die Luftfahrt sicherer, bequemer und sparsamer und Flugzeuge insgesamt leichter, leiser und sauberer zu machen". Das Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie stellt allein in diesem Jahr für innovative Forschungs-und Entwicklungsprojekte in der Luftfahrt vier Millionen Euro im Förderprogramm TAKE OFF zur Verfügung.

Leichter, leiser, sauberer

"Es ist nicht nur die Kostenreduktion als Vorteil zu nennen, vielmehr trägt der neue Airbus A350 dazu bei, Fluglärm und CO2-Emmissionen zu reduzieren. Und das ist insbesondere für Menschen, die in der Nähe von Flughäfen leben besonders wichtig", so Bures. Der A350 ist hauptsächlich aus Kohlefaser verstärktem Kunststoff gefertigt, der leichter ist als Metall. Mit einem Anteil von 53 Prozent besteht er sogar zu einem noch größeren Teil aus Verbundwerkstoffen als andere moderne Flugzeuge. Dank dieser leichten Bauweise lässt sich Gewicht sparen, womit wiederum ein geringerer Treibstoffverbrauch verbunden ist. Neu entwickelte Triebwerke reduzieren den Fluglärm und deren effizientere Verbrennung des Treibstoffes verringert den Ausstoß von Stickoxiden (NOX). Auch hierfür hat sich die Europäische Kommission ambitionierte Ziele bis 2050 gesteckt.

Mit dem A350 begründet Airbus eine neue Familie von Großraumlangstreckenflugzeugen mit einer mittleren Kapazität von 270 bis 350 Passagieren. Der oberösterreichische Luftfahrzulieferer FACC liefert für den A350 Flügelspitzen, Triebwerkskomponenten, Störklappen, Schubumkehrgehäuse und -klappen, Gepäckablagen und Türverkleidungen, von Böhler Schmiedetechnik stammen verschiedene Titan-Bauteile. Zudem wurden von verschiedenen Unternehmen und Instituten gemeinsam mit dem Airbus-Hersteller EADS innovative Fertigungsverfahren entwickelt.

Forschung wirkt

Aktuell sind mehr als 240 Unternehmen im Bereich Luftfahrt in Österreich aktiv. Bereits 2002 wurde das Forschungs- und Technologieprogramm TAKE OFF vom Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie ins Leben gerufen. "Seit Beginn des Programms TAKE OFF haben wir 122 Projekte mit Gesamtkosten in Höhe von 112,3 Mio. Euro und einem Gesamtförderbudget von knapp 51 Mio. Euro gefördert", so Bundesministerin Doris Bures. "Damit konnten wir den Sektor der Luftfahrtindustrie in Österreich in den letzten Jahren einen kräftigen Schub geben: Vom Jahr 2000 bis 2011 haben wir den Beschäftigtenstand in diesem Sektor auf rund 4.500 verdoppelt, der Umsatz der Unternehmen hat sich in diesem Zeitraum auf 920 Millionen Euro nahezu verdreifacht."

Rückfragen & Kontakt:

Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie

Mag.a Marianne Lackner, Pressesprecherin

Tel.: +43 (0) 1 711 6265-8121

marianne.lackner @ bmvit.gv.at