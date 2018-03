ÖSTERREICH: 34 österreichische Adressen in Offshore-Leaks-Datenbank

53 Firmen und Stiftungen tauchen bei Suchwort "Austria" auf

Wien (OTS) - Wie die Tageszeitung ÖSTERREICH in ihrer Sonntagsausagbe berichtet, tauchen insgesamt 34 österreichische Adressen in der Offshore-Leaks-Datenbank auf, die heute online gestellt wurde. Bei den Adressen handelt es sich unter anderem um Kanzleien von Anwälten, Treuhändern und Unternehmensberatern, vorwiegend in Wien. Insgesamt tauchen beim Suchbegriff "Austria" 53 Firmen und Stiftungen auf.

Auch Ex-RBI-Chef Herbert Stepic und Superfund-Gründer Christian Baha finden sich wie bereits berichtet in der Offshore-Leaks-Datenbank.

