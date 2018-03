10.000,- Euro aus der "Andreas Khol - Generationenförderung" für die "Österreichische Muskelforschung"

Unterstützung für die Erforschung von Therapien gegen Muskelkrankheiten. Herzlicher persönlicher Dank an LAbg.a.D. Mag. Franz KARL.

Wien (OTS) - Im Preyer'schen Kinderspital überreichten gestern, Freitag, Univ.-Prof. Dr. Andreas Khol, Gründer und Obmann der "Andreas Khol - Generationenförderung" und LAbg.a.D. Mag. Franz KARL, Kassierdiesesmildtätigen Vereins, einen symbolischen Spendenscheck in der Höhe von 10.000,- Euro an Prim. Doz. Dr. Günther Bernert, Vorstand des G.v.Preyer'schen Kinderspital und Präsident der Österreichischen Muskelforschung, sowie Univ.-Prof. Dr. Reginald Bittner, Leiter der Forschungsabteilung für Muskelerkrankungen an der Med-Uni Wien, Vizepräsident der Österreichischen Muskelforschung.

"In Österreich leiden rund 20.000 Menschen in Österreich an einer Muskelerkrankung, etwa die Hälfte davon sind Kinder und Jugendliche.Seit mehr als 20 Jahren unterstützt die Österreichische Muskelforschung als gemeinnütziger Verein ausgesuchte Forschungsprojekte in diesem Bereich. Es freut uns sehr, dass wir mit unserer heutigen Spende dazu einen Beitrag leisten dürfen - besonders auch im Sinne einer generationenübergreifenden Unterstützung", erklärt Univ.-Prof. Dr. Andreas Khol, Obmann der "Andreas Khol -Generationenförderung", Bundesobmann des Österreichischen Seniorenbundes und Präsident des Österreichischen Seniorenrates bei der Überreichung des symbolischen Spendenschecks.

Einen sehr persönlichen Zugang dazu hat LAbg.a.D. Mag. Franz KARL, der als Kassier der "Andreas Khol-Generationenförderung" auch Impulsgeber einer eigenen Spenden-Sammlung für die Muskelforschung und somit der heutigen Spendenübergabe ist:

"Ich habe vor 36 Jahren meinen Sohn Alexander an eine solche Muskelkrankheit verloren, war später selbst 10 Jahre lang Präsident der "Österreichischen Gesellschaft für Muskelkranke". In der "Österreichischen Muskelforschung" sehe ich eine Organisation, die für die Gruppe der Muskelkranken am meisten erreichen kann: Nämlich die Entwicklung von Therapien und damit Hoffnung auf ein besseres Leben, eine bessere Zukunft. Mein herzlicher Dank geht dabei an all jene, die mit ihrer finanziellen Unterstützung die heutige Spendenübergabe möglich machten", so KARL, der auch Vizepräsident des Österreichischen Seniorenrates und Bundesfinanzreferent des Österreichischen Seniorenbundes ist.

Prim. Doz. Dr. Günther Bernert, Präsident der Österreichischen Muskelforschung, freut sich über diese Unterstützung:

"Muskelkrankheiten zählen zu den sogenannten seltenen Erkrankungen, für deren Erforschung keine finanziellen Mittel aus öffentlicher Hand oder der Pharmaindustrie zur Verfügung gestellt werden. Umso dankbarer sind wir für die Initiative von Herrn Mag. Karl und die Spende durch die "Andreas Khol - Generationenförderung", die einen wichtigen Beitrag zur Unterstützung ausgesuchter Forschungsprojekte leistet."

Univ.-Prof. Dr. Reginald Bittner, Vizepräsident der Österreichischen Muskelforschung ergänzt: "Das ist ein schönes und wichtiges Symbol und eine wirklich wertvolle Unterstützung unserer Bemühungen, durch Forschung hoffentlich zu einer Therapie dieser heute noch unheilbaren Erkrankungen gelangen zu können!"

Über den Verein "Andreas Khol - Generationenförderung"

Der Bundesobmann des Österreichischen Seniorenbundes, Univ.-Prof. Dr. Andreas Khol, gründete anlässlich seines 70. Geburtstages den Verein "Andreas Khol - Generationenförderung". Er bat, von Geburtstagsgeschenken abzusehen und stattdessen, eine Spende an den gemeinnützigen mildtätigen Verein zu richten. Die Mittel aus dem Verein sind für mildtätige Zwecke gewidmet - aktuell werden daraus z.B. Opfer der Hochwasserkatastrophe unterstützt.

LAbg.a.D. Mag. Franz KARL bat anlässlich seines diesjährigen 70. Geburtstages ebenfalls, auf Geschenke zu verzichten und stattdessen an den Verein "Andreas Khol - Generationenförderung" zu spenden - von Beginn an zweckgewidmet für die "Österreichische Muskelforschung". Nahezu 9.000,- Euro wurden auf diesem Wege für die Muskelforschung eingenommen, Mag. Franz KARL selbst rundete den Betrag schließlich großzügig auf.

Über den Verein "Österreichische Muskelforschung"

In Österreich sind in etwa 20.000 Menschen von bis heute noch unheilbaren Muskelerkrankungen betroffen. Alleine die Hälfte davon sind Kinder und Jugendliche. Muskelkrankheiten sind meist genetisch bedingt und können jede/n treffen, viele schon im Kleinkindalter. Muskelkrankheiten bedeuten für die Betroffenen eine starke Beeinträchtigung der Lebensqualität und führen in vielen Fällen bereits im jungen Erwachsenenalter zum Tod, da auch Herz und Lunge bzw. Zwerchfell Muskel sind, die im Falle einer Muskelkrankheit immer schwächer werden.

Die Österreichische Muskelforschung - Vereinigung zur Erforschung von Muskelkrankheiten bei Kindern und Erwachsenen - fördert seit mehr als 20 Jahren ausgesuchte Forschungsprojekte sowohl zur Erforschung von medizinisch-therapeutischen Maßnahmen zur Verbesserung der Lebensqualität muskelkranker Kinder und Erwachsener als auch zur Erforschung der Mechanismen von Muskelkrankheiten, immer mit der Hoffnung, wenn auch auf lange Sicht, doch der Heilung von Muskelkrankheiten einen Schritt näher zu kommen. Da jede einzelne der rund 80 unterschiedlichen Muskelkrankheiten zu den sogenannten seltenen Erkrankungen zählen, gibt es von öffentlicher Hand und der Pharmaindustrie so gut wie keine Förderungen. Genau hier möchte die Österreichische Muskelforschung, die vor 20 Jahren aus eigener Betroffenheit von einem Vater eines muskelkranken Buben gegründet wurde, ansetzen.

www.muskelforschung.at

