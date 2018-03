SP OÖ: Bundesminister Alois Stöger mit 100% Zustimmung Vorsitzender

Neues Führungsteam der SPÖ Bezirksorganisation Urfahr/Umgebung

Linz (OTS) - Bei der Bezirkskonferenz der SPÖ Bezirksorganisation Urfahr/Umgebung am 14. Juni im Volkshaus Dornach/Auhof wurde Bundesminister Alois Stöger in geheimer Wahl mit 100%-iger Zustimmung zum neuen Vorsitzenden gewählt.

Er folgt Landtagsabgeordneten und Bürgermeister von Walding, Josef Eidenberger, nach, der diese Funktion seit 23 Jahren innehatte.

Auch der Vorschlag von Bundesminister Stöger, Eidenberger zum Ehrenvorsitzenden der SPÖ Urfahr/Umgebung zu machen, wurde einstimmig angenommen. Als stellvertretende Bezirksvorsitzende wurden Mag.a Beverley Allen-Stingeder (Puchenau), Bürgermeister Franz Allerstorfer (Feldkirchen), Gerhard Hintringer (Steyregg) und Mag. Helmut Mitter (Walding) gewählt.

Hauptreferent bei dieser Bezirkskonferenz war Landesrat Ing. Reinhold Entholzer, der in Vertretung von SP-Landesparteivorstizenden Josef Ackerl gemeinsam mit Landesgeschäftsführer Christian Horner an der Versammlung teil nahm. Beide gratulierten Minister Stöger herzlich zur Wahl und dankten Landtagsabgeordneten Josef Eidenberger für seine großen Leistungen für die Bezirksorganisation.

In seinem ersten Statement als neuer Bezirksvorsitzender betonte Stöger die Wichtigkeit der bevorstehenden Nationalratswahl im September dieses Jahres. "Der Weg der sozialen Gerechtigkeit in Österreich muss fortgesetzt werden. Und das auch nach der Nationalratswahl. Um das zu erreichen, muss die SPÖ stimmenstärkste Partei werden", so Stöger.

