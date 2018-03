Freiwilliges Engagement - EU fördert Lernpartnerschaft

Wien (OTS) - Im Rahmen eines EU-Austauschprojektes empfing die Dritte Präsidentin des Wiener Landtags, Marianne Klicka, Gäste aus den EU-Ländern Belgien, Deutschland und Holland zum Thema "Engagementförderung älterer Menschen im Freiwilligenbereich" im Rathaus. Das Treffen in Wien diente dem Erfahrungsaustausch von Haupt- und Ehrenamtlichen zur Förderung des bürgerschaftlichen Engagements. "Der Stadt Wien ist seit jeher die Bedeutung und Wichtigkeit an ehrenamtlichen und freiwilligen Aktivitäten für die Wiener Bevölkerung als soziales Gemeinwesen bewusst. Die unentgeltlich mit hohem Engagement tätigen Wienerinnen und Wiener sind eine unverzichtbare und bereichernde Ergänzung zu den hauptamtlichen MitarbeiterInnen in fast allen Bereichen des öffentlichen Lebens. Ihr Einsatz erstreckt sich von Sport, Kultur, Bildung, Freizeit und Hilfs- und Rettungswesen bis hin zu Organisationen des Wiener Gesundheits- und Sozialbereichs. Das Ziel ist nach wie vor, freiwilliges Engagement als eine der wesentlichen Dimensionen der aktiven Bürgerbeteiligung und der Demokratie ins Bewusstsein zu rücken, weil sie Werte wie Solidarität und Nichtdiskriminierung in die Tat umsetzen und in einem großen Ausmaß dazu beitragen, die Verbindung zwischen Wohlfahrtsstaat, Unternehmen und bürgergesellschaftlichem Engagement optimal zu gestalten", betonte Klicka in ihrer Begrüßungsrede.

Internetplattform als Drehscheibe für Angebot und Nachfrage von Freiwilligentätigkeiten

Die Stadt Wien bietet auf ihrer eigenen Internetplattform "Freiwillig für Wien" www.freiwillig.wien.at sowohl für BürgerInnen als auch für Organisationen, welche ehrenamtliche Unterstützung suchen, eine zentrale Anlaufstelle im Internet.

Wiener Versicherung für Freiwillige

Alle ehrenamtlich Tätigen, die sich bei den Helfern Wiens registrieren lassen, sind während ihres freiwilligen Engagements kostenlos haftpflicht- und unfallversichert. Kooperationspartner und Unterstützer des Versicherungspaketes ist die Wiener Städtische. Kontakt: Die Helfer Wiens, 7., Hermanngasse 24, Telefon: +43 1 522 33 44, Fax: +43 1 522 33 44 DW 5, E-Mail: office @ diehelferwiens.at

