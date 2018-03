Stronach/ Schenk: Regierung bleibt Maßnahmen zur Gleichstellung im ländlichen Raum schuldig

Wien (OTS) - "Wozu machen wir uns eigentlich die Arbeit, wozu bringen vier Parteien einen Entschließungsantrag zur Gleichstellung von Frauen im ländlichen Raum ein, wenn auch zwei Jahre danach immer noch nichts passiert ist", so Team Stronach Rechnungshof- und Frauensprecherin Martina Schenk angesichts des ernüchternden Rechnungshofberichts.

Die Bilanz mehrjähriger Bemühungen sei enttäuschend: "Ich war 2010 dabei, als ein 4-Parteinantrag zur Verbesserung der Gleichstellung von Frauen im ländlichen Raum eingebracht wurde"", erklärte Schenk. Am 20.Jänner wurde diese Entschließung im Nationalrat verabschiedet. In einem 11-Punkte-Programm wurde Minister Berlakovich aufgefordert, dafür zu sorgen, dass die Mittel gerechter verteilt werden und die Frauen im ländlichen Raum bei der Verteilung dieser Mittel mehr Berücksichtigung fänden. "Passiert ist seither rein gar nichts, was sehr schade ist", sagte Schenk, da somit auch die Arbeit der Parlamentarier in Frage gestellt werde. "Hier soll geschaut werden, dass ein Budget zur Verfügung gestellt wird und im nächsten Programm Niederschlag findet", forderte Schenk.

"Insgesamt macht dieser Bericht keinen schlanken Fuß", so Schenk. Denn auch die "Unvereinbarkeiten bei der Auftragsvergabe durch die AMA blieben unaufgeklärt", kritisierte die Team Stronach-Abgeordnete.

