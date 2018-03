Pro NÖ und Wirtschaftsverband NÖ zeichneten die GewinnerInnen beim UnternehmerInnen-Preis "move on 2013" aus

Heinisch-Hosek/Renner/Ernst: "Kleine und mittlere Betriebe beeindrucken mit Engagement und Innovationen"

St. Pölten/Wiener Neustadt (OTS) - Mit der Preisverleihungs-Gala im Aviaticum in Wiener Neustadt fand am 13. Juni der UnternehmerInnen-Preis "move on 2013" seinen krönenden Abschluss. Pro NÖ und der Sozialdemokratische Wirtschaftsverband Niederösterreich (SWV NÖ) zeichneten die GewinnerInnen in den Kategorien "Jungunternehmer/innen", "Unternehmerinnen", "Einpersonenunternehmer/innen (EPU)" und "Innovative und nachhaltige Betriebe" aus. Bei dem Preis, der zum fünften Mal vergeben wurde, gab es einen neuen Rekord an Einreichungen.

Bundesministerin Gabriele Heinisch-Hosek, die design. Präsidentin des Vereins Pro NÖ, LHStv. Mag. Karin Renner, und Wirtschaftsverband NÖ-Präsident KommR Günter Ernst würdigten die Leistungen der kleinen und mittleren Betriebe und ihre Bedeutung für das Bundesland.

"Mit ihrem Engagement und ihrer Leistungsbreite stärken diese Unternehmen unsere Wirtschaft", stellte LHStv. Mag. Karin Renner fest: "Die Bewerbungen zeigen, dass keine Unternehmensentwicklung der anderen gleicht und unsere Betriebe die unterschiedlichsten Erfolgswege erschlossen haben. Diese Vielseitigkeit ist ein entscheidender Faktor für die wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit und den Standort Niederösterreich."

"Hinter allen erfolgreichen Betrieben stehen UnternehmerInnen, die Tag für Tag einen enormen persönlichen Einsatz leisten", erklärte Wirtschaftsverband NÖ-Präsident Günter Ernst bei der Preisverleihung:

"Die Einreichungen bei 'move on 2013' waren nicht nur in ihrer Zahl, sondern auch in ihrer Qualität hervorragend. Beeindruckend ist auch die Kreativität der Betriebe, in denen zahlreiche Innovationen entstehen. Wir wollen, dass die Bedingungen für die kleinen und mittleren Unternehmen weiter verbessert werden, damit sie ihr Potential bestmöglich umsetzen können und in ihrer Entwicklung mehr unterstützt werden."

Die Bundesministerin für Frauen und Öffentlichen Dienst, Gabriele Heinisch-Hosek, wies auf die hohe Zahl an EinpersonenunternehmerInnen und GründerInnen und den steigenden Anteil der Frauen bei diesen Selbstständigen hin: "Für diese UnternehmerInnen ist es oft besonders schwierig, Beruf und Familie zu vereinbaren. Durch sozialdemokratische Initiative ist es gelungen, die soziale Absicherung der Selbstständigen zu stärken. Die Erhöhung des Wochengeldes und die Einführung eines Krankengeldes für UnternehmerInnen waren hier wesentliche Maßnahmen."

Wie die Abgeordnete zum Bundesrat KommR Ingrid Winkler aus Wiener Neustadt erklärte, ist der UnternehmerInnen-Preis auch deshalb so wichtig, weil er eine einzigartige Leistungsschau der niederösterreichischen Betriebe ist.

Die Auszeichnung der GewinnerInnen nahmen Bundesministerin Gabriele Heinisch-Hosek, LHStv. Karin Renner und SWV NÖ-Präsident Günter Ernst gemeinsam mit den SponsorenvertreterInnen Mag. Alexandra Nagl von Novomatic, KommR Dir. Paul Ambrozy von der Wiener Städtischen Versicherung und Prokurist Gerhard Drobits von der Bawag P.S.K. vor.

Die PreisträgerInnen bei "move on 2013" kommen aus den verschiedensten Branchen. Unternehmen aus dem traditionellen Handwerk zählen ebenso zu den Gewinnern wie IT-Dienstleister, Handelsbetriebe mit Bio-Angebot, innovative Beratungsunternehmen und Firmen, die im Internet oder mit neuen Technologien erfolgreich sind.

Das Interesse an der Preisverleihung war riesig. Die große Halle des Aviaticums war bis auf den letzten Platz gefüllt. An der Veranstaltung nahmen viele UnternehmerInnen teil, aber auch viele Gäste aus dem ganzen Bundesland, die den GewinnerInnen gratulierten.

Die Erstplatzierten nach Preiskategorien:

Jungunternehmer/innen:

NÖ Nord: Bernd Grausenburger, Friendly-Energy e.U., Rohrendorf, www.friendly-energy.at, Vertrieb einer solarbetriebenen Mülltonne mit eingebauter Müllpresse

NÖ Süd: Yvonne Prager, Joschi's Cafe, Pitten, kleiner und innovativer Gastgewerbebetrieb als Treffpunkt für Jung und Alt

NÖ-Zentral und West: Thomas Haunschmid, Weistrach, www.sparsprit.at -die österreichische Mitfahrbörse, Webplattform zur Organisation von Fahrgemeinschaften für Privatpersonen und Firmen

Unternehmerinnen:

NÖ Nord: Manuela Pfeffer, Wichtelfee e.U., Niederhollabrunn, www.wichtelfee.at, online-Shop für Second Hand-Kleidung, Produkte sozialer Einrichtungen, Lernmaterialien

NÖ Süd: Birgit Ponath, bioCatering, Haslau/Donau, www.bio-catering.co.at, biozertifizierter Qualitätsbetrieb mit großem Catering-Angebot

NÖ-Zentral und West: Ing. Franziska Fuchs, Planungscoach e.U., Klosterneuburg, www.planungscoach.at, produktneutrale Planung in Einrichtungsfragen

Einpersonenunternehmer/innen (EPU):

NÖ Nord: Gerhard Reisel, Taktildruck Punktschrift und TeachMe! IT-Dienstleistungen, Strasshof, www.taktildruck.com - www.teachme.at, "Taktildruck" ist Spezialist für die Anbringung der Punktschrift (Blindenschrift), "TeachMe!" ist ein IT-Dienstleister, der auch Kurse und Schulungen speziell für blinde und sehbehinderte Personen durchführt

NÖ Süd: Beate Bertalan, Heilmassage - Legasthenie - Kinesiologie, Trumau, www.bertalan.cc, Legasthenietrainerin und gewerbliche Heilmasseurin

NÖ-Zentral und West: Mag. (FH) Tina Kirchweger, Raumstory, Amstetten, www.raumstory.com, Interior Design - Strategie - Designberatung:

Strategische Gestaltung von Shops und Spezialräumen sowie Design-Inszenierung

Innovative und nachhaltige Betriebe:

NÖ-Nord: Waldviertler - Verein für regionales Wirtschaften, Heidenreichstein, www.waldviertler-regional.at, der Verein betreibt die Regionalwährung "Waldviertler" - ein Gutscheinsystem zur Förderung des Einkaufens vor Ort und der regionalen Wirtschaft

NÖ Süd: Mag. Michael Grath, Baden, erfolgreicher Einsatz für ein Gründerzentrum in Baden

NÖ-Zentral und West: Franz Sprengnagel und Michael Sprengnagel, Biodora, Neulengbach, www.biodora.at, Produkte aus Biokunststoff für Küche und Haushalt sowie spezielles Recyclingprogramm

Mehr unter www.wirtschaftnoe.at und www.pronoe.at

