Stronach/Schenk: Ziel der Wasserrahmenrichtlinie ist nicht erreichbar

Wirrwarr bei der Zuständigkeit und Kompetenz beim Hochwasserschutz

Wien (OTS) - "Das Ziel der EU-Wasserrahmenrichtlinie ist nicht erreichbar, das hat der Rechnungshof klar dargestellt", erklärte Team Stronach Rechnungshofsprecherin Martina Schenk, denn derzeit entsprechen 64 Prozent der Fließgewässer in Österreich nicht den Vorgaben, die geschätzten Kosten liegen jenseits der 2 Mrd. Euro. Angesichts des Hochwassers sei der RH-Bericht zum richtigen Zeitpunkt veröffentlicht worden, denn er regt auch zum Umdenken an, wie wir mit der Natur, dem Wasser umgehen", mahnte Schenk.

Es sei zu befürchten, dass sich ein Jahrhunderthochwasser in kürzeren Abständen ereignet, so Schenk. Deshalb müssten Bodenversiegelung und Bauten in roten Zonen genau geprüft werden - unter Einbindung der Gemeinden.

Kritik übte Schenk an dem Wirrwarr bei der Zuständigkeit und Kompetenz von Infrastrukturministerium und Umweltministerium beim Hochwasserschutz. "Im Zuge der nötigen Verwaltungsreform sollten auch diese Kompetenzprobleme bereinigt werden", verlangte Schenk.

