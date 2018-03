"Kulturmontag"-Spezial am 17. Juni aus Marseille: Alles über die Kulturhauptstadt 2013 und 70. Geburtstag Klaus Maria Brandauer

Neue Brandauer-Doku und NS-Drama "Georg Elser - Einer aus Deutschland"

Wien (OTS) - Die aktuelle Ausgabe von "Kulturmontag" am 17. Juni 2013, um 22.30 Uhr in ORF 2 kommt aus Marseille: Clarissa Stadler präsentiert die Spezialsendung mit spannenden Themen rund um die Europäische Kulturhauptstadt 2013, die viele Gesichter - geprägt von Geschichte, Weitläufigkeit, mediterraner Schönheit und Kriminalität -offenbart. So berichtet das Magazin über die architektonische Runderneuerung der ältesten Stadt Frankreichs, über ihre Bedeutung als Filmstandort, unternimmt einen kulinarischen Rundgang durch die Stadthistorie, blickt auch über die urbanen Grenzen hinaus in die kulturreiche Region Provence u. v. m. Im Anschluss würdigt die "Kulturmontag"-Dokumentation einen berühmten Österreicher: "Ich bin's am Ende immer selbst - Klaus Maria Brandauer zum 70. Geburtstag" von Eva Maria Klinger zeichnet ein aktuelles Porträt des vielfach preisgekrönten Ausnahmekünstlers, den zuvor (21.10 Uhr) das ORF-Magazin "Thema" interviewt. Auch der folgende "art.film" um 0.00 Uhr ist dem Jubilar gewidmet: Bei dem 1989 produzierten Drama "Georg Elser - Einer aus Deutschland" führte Brandauer gleichzeitig Regie und verkörperte die Titelrolle des gescheiterten Hitler-Attentäters.

Mehr zu den Magazinthemen:

Marseille wurde der Legende nach vor 2600 Jahren durch die Ankunft eines fremden Prinzen gegründet. Es liegt ein Zauber über der südfranzösischen Metropole, aber auch ein Fluch: ein Schmelztiegel, der immer wieder überbrodelt. Bandenkriege und Drogenkriminalität bringen Marseille allzu oft in die Schlagzeilen. Unter enormen Kraftanstrengungen - 680 Millionen Euro werden in die kulturelle Infrastruktur investiert - wird Marseille als europäische Kulturhauptstadt 2013 fit gemacht.

Gerüche, Gerichte, Geschichte und Rundumerneuerung

In Marseille, einst wichtiges Zentrum der Kolonialmacht Frankreich -Nordafrika zum Greifen nah, ist die Verbindung zum Maghreb allgegenwärtig. Die Stadt wird von vielen Gerüchen durchweht und hat einen besonderen Geschmack: die Bouillabaisse. Der "Kulturmontag" begibt sich auf einen kulinarischen Stadtrundgang, führt in das älteste Viertel "Panier" nördlich des alten Hafens, zur Wallfahrtskirche Notre-Dame de la Garde und ins Migranten-Quartier. Die Sendung berichtet aber auch über die Highlights der architektonischen Rundumerneuerung: So stellt u. a. Architektur-Guru Sir Norman Foster mit einem Spiegelbaldachin die Stadt auf den Kopf, Zaha Hadid lässt einen Wolkenkratzer in den Himmel wachsen. Aber am Imposantesten ist wohl mit Sicherheit das MUCEM, Frankreichs erstes Nationalmuseum außerhalb von Paris.

Kriminalität - Problem und Inspiration

Marseille steht für Weltläufigkeit, mediterrane Schönheit - und Kriminalität. Ein Image, das das Kino ganz wesentlich geprägt hat. Man denke an Jean-Paul "Bebel" Belmondo und Alain Delon als Gangster in "Borsalino" oder an "French Connection II". Auch heute noch ist Marseille Filmmetropole: Im Akkord wird die Soap "Plus belle la vie" gedreht, ein Straßenfeger in ganz Frankreich und auch Luc Bessons Actionserie "No Limit" wird hier produziert. Der "Kulturmontag" begibt sich ans Set, blickt aber auch hinter die weniger prestigeträchtige Seite des kriminellen Stadtimages. Tatsache ist, dass auf manchen Stadtplänen von Marseille die berüchtigten Quartiers Nord nicht einmal eingezeichnet sind; Taxifahrer weigern sich sogar, sie anzufahren. Bandenkriege, Armut und Drogen sind hier zu Hause. Wer dort eine Stimme haben will, rappt. Crédibilité de la rue - also Glaubwürdigkeit auf der Straße - wird zum wichtigsten Rüstzeug. Der "Kulturmontag" bittet unter anderen "Iam", die Gründungsväter des Marseille-Rap zum Interview.

Zahlreiche Ausstellungen in der Provence

Nicht nur Marseille ist Kulturhauptstadt - auch die umliegende Region Provence ist Teil davon. Sie setzt auf die großen Künstler, die sich von der einzigartigen Lichtstimmung der provenzalischen Landschaft inspirieren ließen: Renoir, Cézanne, Picasso bis hin zu Rodin. Zahlreiche sehr fein ausgearbeitete Ausstellungen laden zum Erleben ihrer Bilder und Skulpturen ein. Und Modezar Christian Lacroix, in dem kleinen Städtchen Arles aufgewachsen, kehrt für das Kulturhauptstadtjahr in seine Heimat zurück und gestaltet in der Abtei Montmajour eine glamouröse Ausstellung.

Dokumentation: "Ich bin's am Ende immer selbst - Klaus Maria Brandauer zum 70. Geburtstag"

"Den Namen wird man sich merken müssen", lautet eine Dialogzeile aus István Szabós cineastischem, Oscar-preisgekröntem Meisterwerk "Mephisto" - ein Satz, den Hauptdarsteller Klaus Maria Brandauer in ganz jungen Jahren wohl genauso hätte sagen können. Sendungs- wie Selbstbewusstsein, Charisma und das Streben nach künstlerischer Perfektion sind seine Markenzeichen.

Mit der brillanten Darstellung des Hendrik Höfgen in der Klaus-Mann-Verfilmung "Mephisto" (am Freitag, dem 28. Juni, um 20.15 Uhr in ORF III) begann Brandauers Aufstieg zum Weltstar: In den 1980er Jahren war er schier omnipräsent, dominierte als "Jedermann" jahrelang den Salzburger Domplatz (ORF III bringt am Freitag, dem 28. Juni, um 23.10 Uhr die Aufzeichnung einer legendären Salzburger-Festspiel-Inszenierung von Ernst Haeussermann) und pendelte ständig zwischen Hollywood und dem Burgtheater. Eine Oscar-Nominierung und der Golden Globe für seine Rolle in "Jenseits von Afrika" (am Sonntag, dem 16. Juni, um 13.55 Uhr in ORF 2) sowie die Darstellung des James-Bond-Bösewichts Maximilian Largo in "Sag niemals nie" zementierten seinen Ruf als Großmeister des Sinistren, als Schauspieler, der das Böse zum Funkeln bringen kann. Bis heute ist Klaus Maria Brandauer jener deutschsprachige Schauspieler, der die meisten US-Kritikerpreise auf sich vereinigen konnte. Dennoch blieb er der Bühne, blieb er Wien immer treu: Keinen Auftritt als "Hamlet" ließ er ausfallen, obwohl der damalige Direktor - so das Ondit - die Vorstellungen ungnädig ansetzte.

Auch als Regisseur schuf Brandauer mit der Thomas-Mann-Verfilmung "Mario und der Zauberer" (am Dienstag, dem 25. Juni, um 22.30 Uhr in ORF III) und dem NS-Drama "Georg Elser - Einer aus Deutschland" (am Montag, dem 17. Juni, um 0.00 Uhr in ORF 2 sowie am Mittwoch, dem 26. Juni, um 22.25 Uhr in ORF III) exemplarische Arbeiten - und stand bei beiden auch selbst vor der Kamera. Der Erfolg hat ihm die Kanten nicht genommen - immer noch gilt der Jubilar als angriffslustig, streitbar und widerständig. In den vergangenen Jahren hat er in der Zusammenarbeit mit Regie-Altmeister Peter Stein eine fulminante Alterskarriere begonnen. Und auch mit fast 70 ist er immer noch für Überraschungen gut. Zuletzt überzeugte Klaus Maria Brandauer in dem vom ORF koproduzierten und mittlerweile Romy-preisgekrönten Alzheimer-Drama "Die Auslöschung" von Nikolaus Leytner als Mann, der sich von seinem Ich verabschieden muss (am Dienstag, dem 25. Juni, um 20.15 Uhr in 3sat).

Die langjährige ORF-Kulturredakteurin Eva Maria Klinger zeichnet ein Porträt des Schauspielgiganten und bittet ihn zum Gespräch - dort, wo er zutiefst verwurzelt ist, in seiner Heimatgemeinde Altaussee. "Ich bin tiefe Provinz", hat der Weltstar einmal über sich gesagt. Das mag man ihm als Koketterie nachsehen.

