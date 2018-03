Landstraßer Gürtel/Landstraßer Hauptstraße: Ab Dienstag geänderte Verkehrsführung

Wien (OTS) - Das Großbauvorhaben A 23-Anschlussstelle Landstraßer Gürtel, das die Stadt Wien seit 2010 gemeinsam mit der ASFiNAG umsetzt, startet in der Nacht von Montag, 17. Juni 2013, auf Dienstag, 18. Juni 2012, in die Sommerbauphase. Die Arbeiten konzentrieren sich hierbei auf die Landstraßer Hauptstraße. Die Fertigstellung des gesamten Bauvorhabens ist für 31. Oktober 2013 geplant. Als letzte Fahrrelation wird der Linksabbieger, von der Landstraßer Hauptstraße kommend, Richtung Tangente eröffnet.

Verkehrsmaßnahmen

In der Nacht von Montag und Dienstag wird die Verkehrsführung am Kreuzungsplateau Landstraßer Gürtel/Landstraßer Hauptstraße umstellt:

Der Fahrzeugverkehr wird dann über die neuhergestellte Fahrbahn geführt, wobei in der Landstraßer Hauptstraße mindestens ein Fahrstreifen pro Fahrtrichtung aufrecht erhalten wird.

Die Hofmannsthalgasse wird zur Sackgasse ab der Grasbergergasse. Der Landstraßer Gürtel ist nicht betroffen. Die neuhergestellten Radwegverbindungen sowie die FußgängerInnen-Führungen sind von den nunmehr beginnenden Bauarbeiten nicht betroffen.

Bedingt durch den Baufortschritt können sich die Verkehrsführungen mehrmals ändern.

Weitere Informationen erhalten Sie auf www.strassen.wien.at und www.baustellen.wien.at oder auch unter 01/955 59 - Infoline Straße und Verkehr.

(Schluss) hol

Rückfragen & Kontakt:

Matthias Holzmüller

Öffentlichkeitsarbeit

MA 28 - Straßenverwaltung und Straßenbau

Telefon: 01 4000-49923

Mobil: 0676 8118 49923

E-Mail: matthias.holzmueller @ wien.gv.at



Alexandra Vucsina-Valla

ASFINAG Pressesprecherin für Wien, NÖ, Bgld.

Telefon: 01 50108-17825

Mobil: 0664 60108 17825

E-Mail: alexandra.vucsina-valla @ asfinag.at