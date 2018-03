Heuer mindestens 23 Neupriester in Österreich

Viele Weihen rund um Apostelfest "Peter und Paul"

Wien, 14.06.13 (KAP) In Österreich werden nach den "Kathpress" bisher vorliegenden Daten in diesem Jahr mindestens 23 Männer zu Priestern geweiht. Traditioneller Termin für Priesterweihen ist das Apostelfest "Peter und Paul" am 29. Juni. Priesterweihen finden aber nicht nur punktgenau bzw. rund um das seit dem 4. Jahrhundert belegte Hochfest statt, sondern auch während des gesamten Jahres. Vor allem die Weihen von Ordenspriestern finden auch abseits des Juni-Termins statt. Dadurch kann sich die Zahl der Neupriester im Laufe der zweiten Jahreshälfte noch erhöhen.

Im Vorjahr wurden 28 Neupriester in Österreich geweiht, im Jahr 2011 war die Zahl mit 39 Priesterweihe-Kandidaten außergewöhnlich hoch. Im Durchschnitt werden in Österreich jährlich zwischen 25 und 35 Priester geweiht.

Die liturgische Feier der Priesterweihe beginnt mit dem Versprechen des Kandidaten, sein Amt treu auszuüben und dem Bischof gegenüber Gehorsam zu leisten. Bei der Weiheliturgie steht das Handauflegen und Weihegebet durch den Bischof im Mittelpunkt, wodurch das kirchliche Amt weitergegeben wird. Die erste Eucharistiefeier nach der Weihe, die sogenannte "Primiz", feiert der Neupriester in seiner Heimat- oder Praktikumspfarre.

