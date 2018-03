VP-Juraczka ad Missbrauchsfälle: Einrichtung einer unabhängigen und umfassenden Ombudsstelle ist Gebot der Stunde

Wien (OTS) - "Zeitgleich mit der Präsentation des Abschlussberichts der Helige-Kommission häufen sich Zeugenaussagen, die einerseits von ähnlich gelagerten Fällen in anderen Kinderbetreuungseinrichtungen aber auch Einrichtungen des KAV (Steinhof) berichten. Ganz offensichtlich hat es in Wien über Jahrzehnte hinweg nicht nur eine Vielzahl von Missbrauchsfällen sondern auch eine Kultur des Wegschauens und Vertuschens gegeben", so der Landesparteiobmann der ÖVP Wien StR Manfred Juraczka in Reaktion auf einen Bericht in "Wien Heute".

Manfred Juraczka: "Wenn jetzt der Verdacht von schweren Misshandlungen im Kinderpavillon des Krankenhauses am Steinhof Anfang der 1980er-Jahre im Raum steht, dann können wir nicht mehr von historischen Ereignissen, von einer Methodik längst vergangener Zeiten sprechen. Dafür sprechen auch die Missbrauchsfälle im Wohnheim Pitten der Volkshilfe Wien, die in den 90er Jahren stattgefunden haben und sogar bis in die Jetztzeit reichten."

"Aus Respekt vor den Opfern erwarten wir daher jetzt eine lückenlose Aufklärung aller Vorfälle, eine vorbehaltlose Umsetzung der Empfehlungen der Helige-Kommission sowie die rasche Einrichtung einer unabhängigen und umfassenden Ombudsstelle. Wir brauchen ein "Frühwarnsystem", um systematischen Missbrauch schon im Ansatz zu verhindern. Wer jetzt parteipolitisches Kleingeld wechselt ist fehl am Platz. Wir brauchen einen effektiven Kinder- und Opferschutz und keine Lippenbekenntnisse", so Juraczka abschließend.

