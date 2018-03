AVISO - Sonntag, 16. Juni, Ebensee: Bundeskanzler Faymann bedankt sich bei HelferInnen im Hochwassereinsatz

Wien (OTS/SK) - Tausende Helferinnen und Helfer waren die letzten Tage und Wochen unermüdlich im Hochwasser-Einsatz. Die oberösterreichische Gemeinde Ebensee zählt zu den am stärksten betroffenen Regionen Österreichs. Aus diesem Anlass laden Bundeskanzler Werner Faymann, LH-Stv. Josef Ackerl und der Bürgermeister von Ebensee, Markus Siller, kommenden Sonntag, 18:00 Uhr, am Festplatz in Ebensee zu einem Dankesfest für die Helferinnen und Helfer im Hochwassereinsatz. ****

Wann: Sonntag, 16. Juni, 18:00 Uhr

Wo: Festplatz Trauneck am See, 4802 Ebensee

