AVISO: Haberkorn Wien geht mit Photovoltaikanlage ans Netz

Inbetriebnahme mit Bezirksvorsteher Erich Hohenberger am 21. Juni 2013

Wien (OTS) - Haberkorn ist nicht nur größter technischer Händler Österreichs, auch im Bereich Nachhaltigkeit liegt das Unternehmen ganz weit vorne. Das neueste Projekt ist die Installation einer Photovoltaik-Anlage auf dem Dach des Standortes Haberkorn Wien, die am 21. Juni durch Bezirksvorsteher Erich Hohenberger feierlich in Betrieb genommen wird. Mit der Photovoltaik-Anlage werden zwei Drittel des eigenen Stromverbrauchs am Haberkorn Standort Wien erzeugt werden.

Haberkorn legt auch an seinem Standort in Wien Wert auf Nachhaltigkeit. Und das auf allen Ebenen. Klimaschutz durch erneuerbare Energiegewinnung und Engagement gegenüber den MitarbeiterInnen stehen im Mittelpunkt, wenn beim alljährlichen Sommerfest für die rund 200 MitarbeiterInnen am Standort Wien am 21. Juni die Photovoltaik-Anlage feierlich in Betrieb genommen wird.

Die Photovoltaik-Anlage geht mit 260 kWp ans Netz. Die 1700 m2 große Modulfläche wird damit den Strombedarf des Standorts Haberkorn Wien zu zwei Drittel abdecken. Das zeitgleich mit der Inbetriebnahme der Anlage stattfindende Fest für alle MitarbeiterInnen steht für das umfassende Engagement, dem sich Haberkorn aus Überzeugung verpflichtet fühlt.

So gewann Haberkorn am 3. Juni 2013 den TRIGOS 2013 unter anderem für sein verantwortungsvolles Wirtschaften, welches expliziter Teil der Unternehmensstrategie ist, sein Gesundheitsprogramm für seine MitarbeiterInnen, seine Eigeninitiative zur Integration schwer vermittelbarer Jugendlicher und seine umfassenden Investitionen in den Klimaschutz.

Seit dem Start des Klimaschutzprojekts 2008 konnte bei Haberkorn der CO2-Jahresausstoß um 26 Prozent reduziert werden. Seit 2010 ist Haberkorn Wien zudem Mitglied beim Ökobusinessplan Wien. Das gesamte Produktsortiment wird einem Nachhaltigkeitscheck unterzogen und laufend werden neue Projekte entwickelt, welche den Grundsätzen des wertschätzenden Umgangs mit den MitarbeiterInnen und ressourcenschonender Prozesse verpflichtet sind. Weitere Informationen dazu und Details sind im Internet auf www.haberkorn.com einsehbar.

Datum: 21.6.2013, um 13:00 Uhr



Ort:

Modecenterstraße 7, 1030 Wien



Rückfragen & Kontakt:

Gabriele Boleloucky-Bolen, +43 680 1228 120, gabriele.bolen @ aon.at