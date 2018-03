Coty setzt Preis für Erstemission auf 17,50 $ pro Aktie an

New York (ots/PRNewswire) - Coty Inc. ("Coty") gab heute den Preis für seine Erstemission von 57.142.857 Stammaktien der Klasse A zu 17,50 $ pro Aktie bekannt. Es wird erwartet, dass die Stammaktien der Klasse A von Coty ab dem 13. Juni 2013 unter dem Tickersymbol "COTY" an der New Yorker Börse gehandelt werden. Die angebotenen Aktien werden von existierenden Coty-Anteilseignern verkauft, und Coty erhält keine Einnahmen aus dem Angebot. Die existierenden Anteilseigner bieten den Zeichnern zudem eine Kaufoption mit 30-tägiger Frist an, um weitere 8.571.428 Stammaktien der Klasse A zum Erstemissionspreis minus Zeichnungsabzug zu erwerben.

BofA Merrill Lynch, J.P. Morgan Securities LLC, Morgan Stanley, Barclays, Deutsche Bank Securities und Wells Fargo Securities agieren gemeinsam als Emissions-Konsortium des Angebots. Lazard Capital Markets, Piper Jaffray und RBC Capital Markets sind Lead-Manager. BNP PARIBAS, Credit Agricole CIB, HSBC, ING, Moelis & Company, RBS Securities Inc., Sanford C. Bernstein und Santander treten als Co-Manager auf. Ramirez & Co., Inc., Telsey Advisory Group und The Williams Capital Group, L.P. übernehmen die Rolle von Junior Co-Managern.

Im Zusammenhang mit diesen Wertpapieren wurde eine Registrierungserklärung bei der Securities and Exchange Commission eingereicht und für gültig erklärt. Diese Pressemitteilung stellt kein Verkaufsangebot und keine Aufforderung zur Unterbreitung eines Kaufangebots dar, und es erfolgt kein Verkauf der Wertpapiere in einem Staat oder in einem Rechtshoheitsgebiet, in dem derartige Angebote, Aufforderungen oder Verkäufe vor der Registrierung oder Qualifizierung gemäß den Wertpapiergesetzen des betreffenden Staates oder Rechtshoheitsgebietes unrechtmäßig sind.

Alle Angebote oder Verkäufe erfolgen ausschließlich anhand eines schriftlichen Emissionsprospekts, der Teil der gültigen Registrierungserklärung bildet. Eine Ausfertigung des abschließenden Emissionsprospekts im Zusammenhang mit diesen Wertpapieren kann, sobald dieser verfügbar ist, bezogen werden von: BofA Merrill Lynch, 222 Broadway, New York, New York 10038, zu Händen von: Prospectus Department oder per E-Mail an dg.prospectus_requests @ baml.com; J.P. Morgan Securities LLC, über Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Ave, Edgewood, New York 11717, Telefon: +1-866-803-9204; oder Morgan Stanley, zu Händen von: Prospectus Department, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014, Telefon: +1-866-718-1649, E-Mail: prospectus @ morganstanley.com.

Informationen zu Coty Inc.

Coty ist ein aufstrebendes Unternehmen auf dem globalen Schönheitspflegemarkt. Coty wure im Jahr 1904 in Paris gegründet und ist ein reines Schönheitspflegeunternehmen mit einem Portfolio bekannter Düfte, Farbkosmetika und Haut- und Körperpflegeprodukte, die in mehr als 130 Ländern und Regionen verkauft werden. Das Produktangebot von Coty umfasst globale Marken wie adidas, Calvin Klein, Chloe, Davidoff, Marc Jacobs, OPI, philosophy, Playboy, Rimmel und Sally Hansen.

Weitere Informationen zu Coty Inc. finden Sie unter www.coty.com

Zukunftsbezogene Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält eine Reihe zukunftsbezogener Aussagen. Wörter und Abwandlungen von Wörtern wie "glauben", "erwarten", "planen", "fortsetzen", "werden", "sollen" und ähnliche Ausdrücke dienen dazu, unsere zukunftsbezogenen Aussagen kenntlich zu machen, einschließlich, ohne darauf beschränkt zu sein, Erklärungen zum Beginn des Handels mit Stammaktien der Klasse A von Coty an der NYSE. Diese zukunftsbezogenen Aussagen schließen Risiken und Ungewissheiten ein, von denen viele jenseits unserer Kontrolle sind; zu wichtigen Faktoren, die bewirken können, dass die tatsächlichen Ergebnisse stark von denen in den zukunftsbezogenen Aussagen abweichen, gehören unter anderem Unterbrechungen, Aufschiebungen oder Einschränkungen des Handels oder Schwierigkeiten bei der Erfüllung der Vorgaben der NYSE. Weitere Informationen zu diesen und weiteren Faktoren, die unsere zukunftsbezogenen Aussagen beeinflussen könnten, finden Sie unter unseren Risikofaktoren, die gelegentlichen Änderungen unterliegen und in unseren bei der SEC eingereichten Unterlagen aufgeführt sind, einschließlich unserer Registrierungserklärung auf Formular S-1, die gelegentlichen Änderungen unterliegt. Wir weisen jede Haftung und Verpflichtung bezüglich der Aktualisierung oder Überarbeitung der zukunftsbezogenen Aussagen in dieser Pressemitteilung von uns, sofern dies nicht durch geltende Gesetze oder Vorschriften vorgeschrieben ist.

