Stronach/Schenk: Zuverdienstgrenze muss fallen

Verwaltungsdschungel für Jungfamilien lichten

Wien (OTS) - "Im Familienbereich gibt es noch sehr viel zu tun", stellt Team Stronach Frauensprecherin Martina Schenk zu den Novellen von Kinderbetreuungsgeldgesetz sowie der Erweiterung der Kinderbetreuungseinrichtungen, die heute im Parlament beschlossen wurden, fest.

"Die Erhöhung der Zuverdienstgrenze, wenn auch marginal von 6100 auf 6400 Euro ist gut und zu begrüßen. Die Verbesserung und Vereinfachung bei Streitigkeiten sowie die Option, dass man vierzehn Tage Zeit hat in eine andere Variante wechseln, ebenfalls", lobt Martina Schenk in ihren Redebeiträgen die positiven Aspekte der Gesetzesnovellen.

Denn die Sinnhaftigkeit von fünf Modellen fürs Kindebetreuungsgeld stellt die Team Stronach Abgeordnete in Frage: "Das führt zu Problemen und die Notwendigkeit der aktuellen Novelle zeigt ja, dass Probleme vorhanden sind. In Zukunft sollte man deshalb darüber nachdenken, ob nicht zwei oder drei Modelle ausreichen", sagt Schenk.

Außerdem sei es wichtig, dass den Familien die Rahmenbedingungen gegeben werden, die sie brauchen. Denn laut Umfrage des Familienministers wünschen sich 80 Prozent der Jugendlichen, eine Familie zu gründen. "Die Realität schaut dann leider anders aus. Wir brauchen ausreichend Kinderbetreuungsangebote und endlich einfachere Modelle beim Kindergeld, sodass man keine Steuerberater braucht um sich auszukennen", macht Schenk aufmerksam.

Mehr Kinderbetreuungseinrichtungen als Starthilfe für Migrantenkinder

Ebenfalls begrüßt sie die Einführung der halbtägigen kostenlosen und verpflichtenden frühen Förderung in institutionellen Kinderbetreuungseinrichtungen. Das kommt vor allem auch Migrantenkindern beim Schuleintritt zugute, die dann mit besseren Deutschkenntnissen ihre Schullaufbahn starten. "Die Kosten von jährlich 70 Millionen Euro für diese auf zwei Jahre ausgelegte Projekt sind eine gute Investition", sagt Schenk und fügt hinzu:" In diesem Zusammenhang macht es auch Sinn über ein zweites Kindergartenjahr zu diskutieren", so Schenk.

Rückfragen & Kontakt:

Team Stronach Parlamentsklub/Presse

Tel.: ++43 1 401 10/8080