Vereinigung Österreichischer Elektrizitätswerke (VÖEW): Wechsel in der Präsidentschaft

Graz (OTS) - In der Vollversammlung der Vereinigung Österreichischer Elektrizitätswerke (VÖEW) am 13. Juni 2013 in Krems wurde Herr KommRat Paul Kiendler, Firmengruppe Kiendler in Leibnitz, zum neuen Vorsitzenden gewählt.

Er folgt damit DI Dr. Martin Hojas als Präsident der Interessenvertretung der kleinen und mittelgroßen, privaten, kommunalen und genossenschaftlich organisierten Elektrizitätsunternehmen in Österreich nach, der diese Funktion in den letzten 14 Jahren ausgeübt hat und im Vorstand weiter tätig sein wird.

Kiendler wird die Arbeit in gewohnter Weise im Sinne der Mitgliedsunternehmen weiterführen. Als einen ersten Arbeitsschwerpunkt will er die Anliegen und Sorgen der kleinen und mittelgroßen Unternehmen verstärkt im Bewusstsein der Politik verankern.

