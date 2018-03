Thomas Hennefeld als reformierter Landessuperintendent bestätigt

"Weiter Augenmerk auf Schwache in der Gesellschaft legen"

Wien (OTS/epdÖ) - Thomas Hennefeld ist als Landessuperintendent der Evangelisch-reformierten Kirche in Österreich bestätigt worden. Die derzeit in Wien tagende reformierte Synode wählte den 46-jährigen Pfarrer im ersten Wahlgang mit der nötigen Zweidrittelmehrheit. Damit startet Hennefeld in seine zweite sechsjährige Amtsperiode.

Hennefeld war bei der Wahl einziger Kandidat. Zuvor hatte die Synode jene Bestimmung aufgehoben, wonach nur österreichische Staatsbürger für das Amt des Landessuperintendenten kandidieren können. Als Landessuperintendent will Hennefeld weiter das "Augenmerk auf die Schwachen in der Gesellschaft legen" und "jenen eine Stimme geben, die keine Stimme haben", sagte er gegenüber dem Evangelischen Pressedienst. Die Frage nach wirtschaftlicher Gerechtigkeit und der konziliare Prozess zu Frieden, Gerechtigkeit und Bewahrung der Schöpfung würden weiter seine Arbeit prägen.

Mag. Thomas Hennefeld wurde am 29. Juli 1966 in Wien geboren. Er studierte Evangelische Theologie in Wien und Zürich. Nach dem Vikariat in Wien-Innere Stadt wurde er im Frühjahr 1998 zum Pfarrer der reformierten Pfarrgemeinde Wien-West gewählt. Seit 1. September 2004 ist er Mitglied des Oberkirchenrates H.B. Am 31. Mai 2007 wählte ihn die Synode zum Landessuperintendenten der Evangelisch-reformierten Kirche in Österreich.

Seine Schwerpunktthemen sind der christlich-jüdische Dialog, die Friedensarbeit im Nahen Osten, die Ökumene und das interreligiöse Gespräch. Thomas Hennefeld ist passionierter Schachspieler sowie Sammler von Schachspielen, Cineast und Freund surrealer Kunst und Literatur. Seit Juli 1999 ist er mit Maria Hennefeld verheiratet.

