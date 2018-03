Stronach/Hagen: Golan-Abzug war unprofessionell

Geordnete Übergabe an andere UNO-Truppen sei zu erwarten gewesen

Wien (OTS) - "Bei Kampfhandlungen ist es nur rechtens, dass unsere Truppen vom Golan abziehen", erklärte Team Stronach Landesverteidigungssprecher Christoph Hagen in seinem Debattenbeitrag. Die Art und Weise, wie der Abzug erfolgt ist, war für Hagen allerdings speziell vonseiten des Außenministeriums unprofessionell.

Mit dem Ende des EU-Waffenembargos sei es aber klar gewesen, dass ein Abzug der österreichischen Blauhelme erfolgen werde, so Hagen. Wenn aber die Gefahr so groß wurde - "warum hat man sich dann nicht vorbereitet und unsere Soldaten blitzartig zurückgezogen?", fragte Hagen. Eine geordnete Übergabe an andere UNO-Truppen sei schon zu erwarten gewesen.

Hagen vermutete den Grund für den überstürzten Abzug in der Wahltaktik der Regierung. "Zudem liegt die Vermutung nahe, dass Spindelegger mehr mit dem Wahlkampf, als seinem Job als Außenminister beschäftigt war", so Hagen. Es sei zu klären, ob der Plan zum Abzug der UNO mitgeteilt wurde und wann Spindelegger den UN-Generalsekretär davon in Kenntnis gesetzt hat. Unverständlich sei auch, warum Israel als unmittelbar betroffenes Land nicht vorab informiert wurde. "Warum wurden nicht - wie zu erwarten - auf diplomatischem Weg die Informationen weitergeleitet?", fragte Hagen.

