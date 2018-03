BZÖ-Dolinschek: FPK geht erneut mit "gefälschtem Kandidaten" in eine Wahl

Seit Jänner 2010 ist Herbert Haupt FPK-Mitglied, kandidiert in Spittal/Drau aber als BZÖ

Klagenfurt (OTS) - Nachdem bereits bei der Kärntner Landwirtschaftskammerwahl 2011 fälschlicherweise mit einem nicht dem BZÖ angehörenden Kandidaten um Stimmen gebuhlt wurde, gehe die FPK erneut mit einem "gefälschten Kandidaten" ins Rennen. "Mit Herbert Haupt rittert in Spittal ein Blauer mit der Bezeichnung BZÖ um das Amt des Bürgermeisters", macht der geschäftsführende Kärntner BZÖ-Obmann NAbg. Sigisbert Dolinschek heute auf die Irreführung der Wahlberechtigen bei der Nachwahl in der Oberkärntner Stadt aufmerksam. Nur die Einstimmigkeit aller Fraktionsmitglieder ermögliche die Umbenennung der Parteibezeichnung "Die Freiheitlichen und Unabhängigen in Spittal", Kürzel "BZÖ". Daher könne der FPK-Kandidat eben nur mit dem Kürzel "BZÖ" antreten. "Wenn Haupt nur noch einen Funken Anstand besitzt, verzichtet er auf eine Kandidatur. Denn hier handelt es sich um eine unglaublich Wählertäuschung", so Dolinschek, der betont, dass das BZÖ Haupt selbstverständlich nicht unterstützt.

Haupt habe bis zum heutigen Tag bereits unter FPÖ, BZÖ und FPK, aktuell als Blauer mit dem Kürzel "BZÖ" kandidiert. Mit dem Wiedervereinigungsparteitag löse sich die FPK ohnehin auf, Haupt müsse dann wohl wieder unter FPÖ ins Rennen gehen, erklärt Dolinschek.

