Am Berg bei Montelino, Ellmi, Katschi & Co - Österreichs beste Sommer-Bergattraktionen für Kids

Die Besten Österreichischen Sommer-Bergbahnen bieten 30 alpine Erlebnisangebote speziell für Familien

Wien (OTS/PWK410) - Wenn die Kinder - völlig überraschend -unbedingt und sofort in die Berge wollen und es die Kids magisch hinauf in sommerlich-luftige Höhen zieht, dann ist das wahrscheinlich Timok, Nocky, Wagraini & Co zuzuschreiben. Sie und zahlreiche weitere lustige Gesellen machen Österreichs Bergwelt, zwischen Mariazell und dem Bregenzerwald, zwischen Alpbach und der Turracher Höhe, besonders anziehend für Kinder und ihre Eltern. Mit insgesamt 30 alpinen Erlebnisangeboten speziell für Familien laden die Besten Österreichischen Sommer-Bergbahnen jetzt im Sommer hinauf in die Berge ein.

Erlebnisreich & bequem - die besten Bergsommer-Ideen speziell für Familien

"Das ist doch fad. Und ur langweilig. Nein, ich will nicht ..." -das war einmal. Heute sind es die Kinder, die - für viele Eltern völlig überraschend - hinauf in die Berge wollen. Die Kids wissen -oben in der einladenden Bergwelt warten verschiedenste Natur-Spielwelten, coole Entdecker-Pfade, Geocaching-Touren, Wildtiergehege, spektakuläre Sommerrodelbahnen, Wasser-Spielwelten u.v.m.

Clown Montelino steht am Kohlmais in Saalbach-Hinterglemm im Salzburger Land Pate für einen Familien-Höhenweg, der sogar kinderwagentauglich ist und vorbei an einem Wildtiergehege mit imposanten Hirschen führt. Das Hexenwasser in Söll in Tirol verspricht mehr als 60 Spielstationen für abwechslungsreichen Kinder-Wasserspaß mit Staubecken, Wasserrinnen, Kletterteichen, Matschbecken u.v.m. Das Holzknechtland auf der Bürgeralpe in Mariazell in der Steiermark gibt spielerische Einblicke in das Leben der Holzarbeiter, während das Bärenland am Sonnenkopf in Klösterle am Arlberg, an die früher einmal hier beheimateten Bären erinnert. Zahlreiche süße Fabelwesen erwarten Familien mit Kindern auf Österreichs Bergen - eines davon ist Zauberfrosch Ellmi in Ellmau in Tirol. Technisches Geschick und gute Orientierung sind bei so mancher Geocaching-Tour gefordert - etwa bei Katschi's GPS-Schatzsuche am Katschberg in Kärnten. Und die Region Serfaus - Fiss - Ladis in Tirol trumpft mit einer enormen Vielfalt an Familien-Bergattraktionen auf, allen voran dem Murmli-Wasser in Serfaus.

Sommer in Österreichs Bergen - die herausragendsten Familien-Berg-Highlights

Insgesamt erwarten die Besten Österreichischen Sommer-Bergbahnen ihre Gäste mit 30 auf Familien spezialisierten, alpinen Attraktionen in Kärnten, Salzburg, der Steiermark, Tirol und Vorarlberg. 15 dieser Familien-Erlebnisangebote oben am Berg im beispielhaften Überblick:

Lauserland - Alpbach (T)

Das Lauserland am Wiedersbergerhorn in Alpbach in Tirol ist ein spannender Familien-Erlebnisparcour mit vielen Attraktionen, etwa einem Mini-Hochseilgarten

und abwechslungsreichem Wochenprogramm.

www.alpbacher-bergbahnen.at

Geisterdorf - Alpendorf St. Johann (Sb)

Per Geisterzug geht es in Alpendorf St. Johann im Salzburger Land ins Geisterdorf, um Gspensti & Spuki zu besuchen. Die beiden entführen die Kinder in die märchen- & sagenhafte Welt der Wasser-, Erd-, Luft- und Feuergeister.

www.alpendorf.com

Alles "riesig" - Brixen im Thale (T)

Riesenspaß lautet das Motto in Brixen im Thale, wo sich rund um dem Filzalmsee ein Themenwanderweg allem widmet, was riesig ist. www.skiwelt.at

Zauberfrosch Ellmi - Ellmau (T)

Zauberfrosch Ellmi ist ein lustiger Geselle, der zusammen mit einer sprechenden Eule in Ellmau für aufregende Stunden am Berg sorgt.

www.skiellmau.at

Abenteuer-Vielfalt mit Timok - Fieberbrunn (T)

Timok - der kleine, gewiefte Almbub - wartet in Fieberbrunn mit einem lässigen Alpine Coaster (Sommerrodelbahn), einem Abenteuerpfad, einem Kletterpark und neu, dem weltgrößten Niederseilgarten, auf abenteuerlustige Kids.

www.bergbahnen-fieberbrunn.at

Katschi's GPS-Schatzsuche - Katschberg (K)

Katschi's GPS-Schatzsuche mit 12 Geocaching-Stationen ist die Attraktion am Katschberg an der Landesgrenze zwischen Kärnten und Salzburg.

www.katschi.at

Bärenland - Klösterle am Arlberg (Vb)

Bruno der Bär steht im Mittelpunkt des Bärenlandes am Sonnenkopf in Klösterle am Arlberg. Vom Bärensee, den es mittels Floß zu überwinden gilt, bis zum Bärenspielplatz und einer Bärenhöhle dreht sich alles um Bären, die hier früher einmal beheimatet waren. www.sonnenkopf.com

Holzknechtland - Bürgeralpe Mariazell (St)

Das Holzknechtland mit seinen zwei Bergseen, die während einer Fahrt mit der Waldeisenbahn erkundet werden können, ist die Besonderheit auf der Mariazeller Bürgeralpe. www.mariazell-buergeralpe.at

Kobold Kodok & Clown Montelino - Saalbach-Hinterglemm (Sb) Saalbach-Hinterglemm wartet mit zwei besonderen Highlights für Kids auf: Dem Abenteuerweg "Kodok", benannt nach dem gleichnamigen gewitzten Kobold Kodok am Reiterkogel in Hinterglemm. Und dem Erlebnisweg des Clowns Montelino, am Kohlmais in Saalbach, der unter anderem vorbei an einem Hirschgehege führt.

www.sommercircus.at

Didi's Kinder-Erlebnisland - Diedamskopf in Schoppernau (Vb)

Am Diedamskopf in Schoppernau im Bregenzerwald präsentiert sich Didi's Kinder-Erlebnisland als riesige Spielwiese mit Original-Bregenzerwald Holzspielzeug, Hüpfburg und Kasperltheater sowie fachkundiger Kinderbetreuung und einem Eltern-Kind-Bereich für bis 3-Jährige.

www.diedamskopf.at

Murmli-Wasser - Serfaus (T)

Supersüßen Murmeltieren widmet sich Serfaus ganz speziell: Es gibt ein eigenes Murmeltiergehege und eine Murmeltierhöhle. Das Murmli-Wasser als riesiger interaktiver Wasserspielepark ist die Attraktion schlechthin. Insgesamt ist die Vielfalt an Familien-Erlebnis-Attraktionen in Serfaus - Fiss - Ladis österreichweit einmalig.

www.serfaus-fiss-ladis.at

Hexenwasser - Söll (T)

Mehr als 60 Stationen für Wasser-Spielspaß - Staubecken, Wasserrinnen, Kletterteiche, Matschbecken u.v.m. - zeichnen das Hexenwasser in Söll aus.

www.hexenwasser.at

Nocky's AlmZeit - Turracher Höhe (K)

Nocky's AlmZeit auf der Turracher Höhe an der Landesgrenze zwischen Kärnten und der Steiermark ist eine alpine Kinder-Spiel- & Erlebniswelt, in der sich alles um den Almhasen Nocky dreht -Hasengehege inklusive.

www.turracherhoehe.at

Wagraini's Grafenberg - Wagrain (Sb)

Der Grafenberg in Wagrain ist die Heimat von Wagraini, der mit seinen mehr als 30 Abenteuerstationen für abwechslungsreiche alpine Eindrücke zwischen Bergsee, Hängebrücke, Bienenlehrpfad und Schaukelwald sorgt.

www.bergbahnen-wagrain.at

Alpinolino - Westendorf (T)

Alpinolino nennt sich der "Himmelsteig" in Westendorf, der spannende Etappen der Suche nach dem Murmeltier "Marmota" umfasst. www.westendorf.at

Die Besten Österreichischen Sommer-Bergbahnen

Die "Besten Österreichischen Sommer-Bergbahnen" - das sind 42 Themenberge in ganz Österreich - bilden seit 2001 eine bis heute im Alpenraum einzigartige Initiative für herausragende Berg-Erlebnisse mit regelmäßig streng geprüften Qualitätsstandards. Themenberge gibt es mit vier verschiedenen Erlebnis-Spezialisierungen: ABENTEUER (5 Themenberge), FAMILY (30), GENUSS (3) und PANORAMA & NATURERLEBNIS (8). Details: www.sommer-bergbahnen.at . Fotos finden Sie unter:

http://www.o-pichler.at/SommerBergbahnen/FamilienBergErlebnisse.

