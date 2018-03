Nachmittagsbetreuung ist gesichert!

Katholische Elternvereine begrüßen Beschluss, Nachmittagsbetreuung auch an Privatschulen mit Öffentlichkeitsrecht zu finanzieren.

Wien (OTS) - Der Landesverband Katholischer Elternvereine Wiens (LV-Wien) verweist auf die Pressemeldung seines Hauptverband der katholischen Elternvereine Österreichs

(http://www.kathweb.at/site/nachrichten/database/55227.html) und

begrüßen ebenso den Ministerratsbeschluss, Privatschulen bei finanziellen Zuweisungen für Nachmittagsbetreuung zu berücksichtigen.

Alle Privatschulen mit Öffentlichkeitsrecht sind nun im Zusatz der 15a-Vereinbarung miteingeschlossen und somit anspruchsberechtigt. "Es wäre den Schulerhaltern und Eltern alleine nicht zumutbar gewesen, für diese Leistung alleine aufzukommen. Nun ist es möglich, die Nachmittage der Kinder weiter professionell zu begleiten", so die Präsidentin des Hauptverbandes, Anne Mautner Markhof, in einer Aussendung der katholischen Presseagentur am Montag.

"Dieses heiß und hart umkämpfte Thema konnte für alle Beteiligten positiv erledigt werden", zeigte sich die Elternvereine-Präsidentin erleichtert. Die katholischen Privatschulen seien die ersten, die sich um diesen Bereich gekümmert und die vorgesehene ungerechte Sachlage für Privatschulen mit Öffentlichkeitsrecht aufgezeigt hätten. Zugleich fordert Mautner Markhof: "Beim weiteren Ausbau der Nachmittagsbetreuung muss es um die Qualität, Wahlfreiheit und Vielfalt bei gleichzeitiger Leistbarkeit der Betreuung gehen."

Christan Hafner, Obmann des LV-Wien, zeigte sich erfreut, dass die gemeinsamen Anstrengungen zur Gleichbehandlung der Schüler/innen beigetragen haben.

