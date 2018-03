European Capital bringt Verkauf seines Portfoliounternehmens Metall Technologie Holding zum Abschluss

St. Peter Port, Guernsey (ots/PRNewswire) - European Capital Limited und dessen Tochtergesellschaften ("European Capital") gaben heute bekannt, dass sie den Verkauf des Portfoliounternehmens Metall Technologie Holding GmbH inklusive der dazugehörigen Tochtergesellschaften ("MTH" bzw. das "Unternehmen") an die LOI Thermprocess GmbH ("LOI") - eine Tochter der Tenova SpA ("Tenova") -zu einem erfolgreichen Abschluss gebracht haben. European Capital hatte die MTH im Dezember 2006 im Zuge eines One Stop Buyout® übernommen und das Unternehmen fortan mit erstrangig besicherten und zeitlich befristeten Darlehen versorgt. Hierzu zählten ein revolvierender Kredit, ein Investitionskredit, ein Mezzanine-Darlehen, ein Aktionärsdarlehen sowie Eigenkapital. European Capital hat mit dieser Investition einen Renditefaktor von 1,6 erzielt. Alle Zinsen und Gebühren, die während der Laufzeit von European Capitals Investition in die MTH angefallen sind, sind in dieser Rendite bereits enthalten. Der von European Capital erzielte Betrag lag 1 % über dem Schätzwert, der im ersten Quartal 2013 für die Investition ausgewiesen wurde.

"Wir sind mit dem Ergebnis dieser Transaktion äußerst zufrieden", so Tristan Parisot, der Geschäftsführer von European Capital Financial Services Limited ("ECFS"). "Wir suchen aktiv nach attraktiven Investitionsmöglichkeiten in wachstumsstarke mittelständische Unternehmen, die bis zu 500 Millionen EUR wert sind und sich für eine geografische Expansion eignen. Die MTH ist ein perfektes Beispiel für diesen Ansatz, da der Umsatzanteil der Anlagenverkäufe in Asien zwischen 2005 und 2012 von 12 % auf 29 % gestiegen ist."

"Infolge unserer Erstinvestition im Jahr 2006 haben wir eine hervorragende Beziehung zur Geschäftsleitung entwickelt, mit der wir im Zuge der Konsolidierung der Führungsriege des Unternehmens intensiv zusammengearbeitet haben", so Etienne Haubold, der Geschäftsführer von ECFS. "Wir sind stolz, an der herausragenden Geschichte und der erfolgreichen geografischen Expansion der MTH beteiligt gewesen zu sein, und freuen uns sehr, dass das Unternehmen fortan zu Tenova gehört, wodurch sich die geografische Präsenz der MTH weiter vergrößert. Überdies wird das Unternehmen umfassend von Tenovas langjähriger Erfahrung profitieren."

Die MTH zählt zu den führenden internationalen Anbietern von industriellen Wärmebehandlungsverfahren und Ersatzteil-Service zur thermochemischen und thermophysikalischen Behandlung von fertigen Metall- und Aluminiumteilen, die hauptsächlich in der Luft- und Raumfahrt, der Wärmebehandlungsbranche sowie in der Automobil- und Werkzeugmaschinenindustrie eingesetzt werden. Diese Prozesse kommen in einer Vielzahl verschiedener Branchen zum Einsatz, um die physikalischen Eigenschaften eines Werkstoffs zu modifizieren und dessen Dehnbarkeit, Verschleißfestigkeit und Härtegrad zu erhöhen. Das Unternehmen bietet eine komplette Auswahl verschiedenster passgenauer und fortschrittlicher Wärmebehandlungsanlagen für die Industrie sowie Öfen in Atmosphäre und Vakuum. Hinzu kommen Ersatzteile und verschiedene Serviceleistungen für insgesamt 2.500 installierte Anlagen. Ihre Spitzenkunden betreut die MTH mit mehr als 320 Mitarbeitern sowie fünf hervorragend etablierten Marken: Schmetz, Mahler und IVA in Deutschland, BMI in Frankreich und Huisen in China. Ihren Firmensitz hat die MTH in Menden (Deutschland).

"Im Laufe unserer siebenjährigen Investition, die European Capitals langfristiges Engagement für Portfoliounternehmen und deren Führungsteams hervorragend veranschaulicht, hat das Unternehmen bedeutende Ziele erreicht. Hierzu zählen strategische Investitionen in die Bereiche Personal, Beschaffung und Innovation sowie der erfolgreiche Aufbau einer Unternehmenspräsenz in China", erklärte Olivier Meline, der Investment Director von ECFS. "Die qualifizierten und engagierten Teams der MTH, die gewissenhafte Einhaltung höchster Qualitätsstandards und der leistungsstarke Kundendienst machen dies zu einer attraktiven Übernahme für Tenova."

Für nähere Informationen zur Erstinvestition von European Capital in die MTH klicken Sie hier: www.europeancapital.com/en/Pages/our_portfo lio/companies/metall_technologie.aspx. Später hat European Capital die MTH beim Aufbau einer Präsenz auf dem bedeutenden Wärmebehandlungsmarkt der Volksrepublik China ("China") unterstützt. Für nähere Informationen zur Expansion der MTH in China klicken Sie hier: www.europeancapital.com/en/Pages/news/newsreleases/ 2010/pr20100105.aspx.

"European Capitals langfristige, praktische und fachmännische Unterstützung hat unsere Erwartungen übertroffen und war zur Stärkung unseres Unternehmens in den vergangenen Jahren von entscheidender Bedeutung. So wurde eine solide Grundlage geschaffen, die der MTH zu weiterem Wachstum verhelfen wird", so Stefan Blum, Geschäftsführer der MTH. "Neben den geleisteten Beiträgen zur Festlegung und Umsetzung einer geeigneten Expansionsstrategie für den chinesischen Markt haben wir auch die Hilfe bei der erfolgreichen Bewältigung der jüngsten Rezession sehr zu schätzen gewusst. Das Führungsteam und die Mitarbeiter der MTH freuen sich nun auf den nächsten Entwicklungsschritt des Unternehmens - als Bestandteil von Tenova."

Seit der Unternehmensgründung hat European Capital in Europa bereits 3,5 Milliarden EUR in über 100 Unternehmen investiert. In Frankreich hat European Capital seit der Unternehmensgründung bereits 1,1 Milliarden EUR in 28 verschiedene Unternehmen investiert.

