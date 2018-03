Elitecore stellt Core-Session-Managementplattform für CSP-Dienste der nächsten Generation vor

Mumbai, Indien Und Dubai, Vae (ots/PRNewswire) - Der international tätige OSS/BSS-Anbieter Elitecore Technologies präsentiert EliteCSM, eine Core-Session-Managementplattform für Netzwerke der neuesten Generation mit vorintegrierten Produkten, darunter AAA, Map Gateway, PCRF, Diameter Signaling und Charging Gateway. Die Plattform soll als Lösung aus einem Guss fungieren, mit der die Erträge, die mit vorhandenen und noch in der Entwicklung befindlichen Diensten erzielt werden, gesteigert werden können, ohne dass bei jeder neuen Innovation umfassende Umstrukturierungen notwendig sind. Auf diese Weise wird eine rasche Anpassung an nicht vorhersehbare Veränderungen im geschäftlichen Umfeld möglich.

Die Verwendung einheitlicher Diameter- und RADIUS-Stacks für alle Produkte erlaubt einfache Integrationsprozesse für nahtlose Verbindungen. EliteCSM reduziert die Entwicklungskosten und verkürzt die Projektlaufzeiten deutlich. Ausserdem löst die Plattform komplexe Integrationsprobleme mit Netzwerkelementen verschiedener Anbieter, etwa GGSN-, PGW-, HSS-, PCRF- und OCS-Anbietern. Dadurch haben die Betreiber die Möglichkeit, ihre Netzwerke mit nur geringfügigen Anpassungen für zukünftige Dienste erneut zu verwenden.

Dhaval Vora, der Vizepräsident für Produktmanagement bei Elitecore, erklärt: "Mit den aufstrebenden 3G- und 4G-Netzen und den Veränderungen bei der Netzwerkdynamik sind die Anbieter in einem unflexiblen System gefangen, das die Entwicklung neuer Dienste und neuer Software teuer und zeitaufwendig macht. Zudem sorgt es für Verzögerungen bei den Diensten und für Unterbrechungen bei den Bereitstellungen von verschiedenen Anbietern über verschiedene Netzwerke, bei denen jeder Anbieter einen eigenen Produktplan und einen eigenen Terminplan für die Freigabe verfolgt. Diesen Herausforderungen begegnet unsere EliteCSM-Plattform, indem sie eine zukunftssichere Investition bietet, die die Betreiber flexibler und effizienter bei der Entwicklung neuer Pläne werden lässt."

Die EliteCSM-Plattform richtet sich an Netzwerke, die unterschiedliche Zugangsmöglichkeiten verwenden, z. B. FTTH-, ADSL-, 2G-, 3G-, Wi-Fi- LTE-, IMS- und WiMax-Netzwerke. Die Plattform wurde auf eine ausserordentlich hohe Leistung und Skalierbarkeit hin entwickelt und hilft den Betreibern bei der Verwaltung der immer komplexer werdenden Prozesse im Zusammenhang mit dem Übergang zur nächsten Generation, indem sie ihnen Dienste mit einem echten Mehrwert zur Steigerung des durchschnittlich pro Nutzer erzielten Gewinns bieten.

Informationen zu Elitecore:

Elitecore Technologies ist ein Unternehmen, dass mit Investitionen der Carlyle-Gruppe IT-Produkte herstellt, die von über 90 Dienstleistern in mehr als 30 Ländern verwendet werden. Seine vorintegrierten BSS-Lösungen umfassen Abrechnung und Ertragsmanagement, PCRF, AAA, DSC und Wi-Fi-Offloading. Dadurch sollen die Netzwerkbetreiber bei der Optimierung ihrer Netzwerke unterstützt werden, um das aktuelle Ökosystem, bei dem die Produkte im Mittelpunkt stehen, in eines zu verwandeln, bei dem der Kunde im Mittelpunkt steht. Die Plattform bietet eine hohe Leistung, indem sie Innovationen einsetzt, um CSP-Geschäftsangebote zu skalieren und sie in LTE-, IMS- und MVNO-Dienste der nächsten Generation zu verwandeln. Die Fähigkeit von Elitecore, Kernkomponenten für IT- und Mobilfunk von unterschiedlichen Anbietern zu integrieren, die kürzeren Markteinführungszeiten und die personalisierten, interaktiven Angebote ermöglichen eine effektivere Monetisierung von Diensten der nächsten Generation und versetzen die Dienstleister somit in die Lage, als Anbieter von Erlebnissen aufzutreten und gleichzeitig die Gesamtbetriebskosten zu verringern.

