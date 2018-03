Ektron schließt erfolgreiche Business-Angel-Investitionsrunde ab

(PRN) - -- Ziel der Business-Angel-Investitionsrunde war es, die weltweite Markteinführungsstrategie von Ektron zu beschleunigen

Nashua, New Hampshire (ots/PRNewswire) - Der Anbieter von Lösungen im Bereich Web-Inhalte und digitales Erlebnismanagement Ektron gab heute bekannt, eine neue Finanzierungsrunde abgeschlossen zu haben. Es war die erst dritte Finanzierungsrunde in der 15-jährigen Unternehmensgeschichte, die Investitionen von außen belaufen sich damit nun auf insgesamt 4,5 Millionen Dollar. An der Angel-Runde nahmen neun Investoren teil, darunter CEI Ventures, Mitglieder der Geschäftsführung von Ektron, bestehende Investoren sowie neue externe Angel-Investoren.

CEI Ventures ist eine gewinnorientierte Venture-Capital-Tochter von Coastal Enterprises Inc., einem kommunalen Finanzdienstleister (Community Development Finance Institution, CDFI) mit Sitz in Wiscasset im US-Bundesstaat Maine. Die Wagniskapitalfonds von CEI haben über 41 Millionen Dollar für sozial verantwortliche Investitionen eingesammelt, und in den vergangenen 16 Jahren hat CEI Ventures in 35 Unternehmen aus den verschiedensten Branchen, darunter Naturkost, Software, Biotechnologie sowie wissenschaftliche Instrumente, investiert.

"Ektron erschien CEI Ventures aufgrund seines erfahrenen Managementteams, seiner langjährigen erfolgreichen Geschäftstätigkeit und aufgrund seines Augenmerks auf einem aufmerksamen Kundendienst im Kundenerlebnismanagement-Geschäft besonders attraktiv", erklärte Nathaniel Henshaw, Geschäftsführer von CEI Ventures.

"Wir von Ektron sind hocherfreut über die Partnerschaft mit CEI Ventures. Als ein in Mitarbeiterbesitz befindliches Unternehmen und als eine der wenigen unabhängigen Firmen in unserem Bereich harmonieren unsere Unternehmensziele und -Werte ausgezeichnet mit den Zielen von CEI im Bereich der Sozialverantwortung", erläuterte Tim McKinnon, President von Ektron.

Ektron will die neuen Finanzmittel für den Ausbau der Vertriebs- und Marketingprogramme verwenden, um auf diese Weise rasch die weltweite Präsenz zu erhöhen. Des Weiteren sollen die mobilen sowie die Cloud-Angebote im Bereich Web Content und digitales Erlebnismanagement des Unternehmens weiterentwickelt und die technologische Spitzenposition ausgebaut werden. Nathaniel Henshaw, Geschäftsführer von CEI Ventures, wird Mitglied im Vorstand von Ektron werden.

Ektron kündigte vor kurzem an:

-- Ektron Managed Cloud [http://www.ektron.com/Solutions/Managed-Cloud/] - eine cloudbasierte Web-Content-Management-Hosting-Lösung -- Verbesserungen am Editor, erweiterte Unterstützung von responsivem Design, Unterstützung von Amazon EC2 Cloud sowie erweiterte SharePoint-Funktionalitäten für die Vorzeige-Web-Content-Management-Plattform [http://www.ektron.com/Products/Ektron-CMS/] des Unternehmens -- Die Eröffnung einer neuen Ektron-Niederlassung in Singapur [http://www.ektron.com/Press-Releases/Ektron-Builds-on-Momentum-in-Asia-Pacific-Region/], um dem anhaltenden Wachstum des Unternehmens im asiatisch-pazifischen Raum gerecht zu werden

Seit seiner Gründung im Jahr 1998 ist es Ektron gelungen, seinen Kundenstamm dank seiner Softwareangebote, die in Unternehmenswebsites, Intranetportalen und sozialen Communities von über 3.800 Kunden und in über 12.000 öffentlich zugänglichen und Intranet-Websites auf der ganzen Welt eingesetzt werden, rasch auszuweiten. Ektron ermöglicht es seinen Kunden, ihren Zielgruppen über alle digitalen Kanäle - einschließlich Websites, Mobilgeräte und soziale Netzwerke - faszinierende Nutzererlebnisse zu bieten. Durch den Einsatz von Inhalten werden Konsumenten angesprochen, bessere Geschäftsergebnisse erzielt und die Umsätze weiter gesteigert. Zu den Kunden von Ektron zählen große Unternehmen in den Bereichen Finanzdienstleistungen, Bildung, Gesundheitswesen

und Technologie,

aber auch aus dem

gemeinnützigen Bereich, dem öffentlichen Sektor und dem Bereich Herstellung.

"Neue Geräte und Technologien revolutionieren kontinuierlich die Art und Weise, wie Menschen Inhalte finden, mit ihnen interagieren und sie erleben. Das bedeutet gleichzeitig, dass sich die Art und Weise, wie Marketingfachleute Web-Inhalte schaffen, verwalten und auf Zielgruppen ausrichten, radikal verändern wird", erklärte der CEO und Gründer von Ektron, Bill Rogers. "Die Kombination der Faktoren Technologie, Team und Marktchance in unserem Unternehmen sorgt dafür, dass Ektron momentan aufregende Zeiten erlebt." (Lesen Sie mehr darüber auf Bill Rogers Blog-Eintrag: "4 Trends That Shape the Future of Content Targeting" ("4 Trends, die die Zukunft des Content-Targeting entscheidend prägen werden").

Informationen zu Ektron

Ektron erleichtert die Entwicklung, Verwaltung und Bereitstellung digitaler Erlebnisse für weltweit tätige Unternehmen, die ihre Umsätze steigern und die Kundenzufriedenheit verbessern wollen. Ektron ermöglicht es Unternehmen, ihren Zielgruppen individuelle Nutzererlebnisse über digitale Kanäle zu bieten. Dabei werden durch den Einsatz von Inhalten Konsumenten angesprochen und bessere Geschäftsergebnisse erzielt. Ektron hat seinen Hauptsitz in Nashua im US-Bundesstaat New Hampshire und verfügt über Niederlassungen in Australien, Kanada und Großbritannien. Ektron ist für Tausende von Kunden tätig, darunter: Fairmont Raffles Hotels International, Las Vegas Sands, Microsoft, NASDAQ und die britischen National Health Services. Weitere Informationen sind unter www.ektron.com zu finden.

