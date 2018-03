Voll das Leben - neues Teichposter

"die umweltberatung" präsentierte das Poster "Lebensraum Tümpel und Teich" in den Blumengärten Hirschstetten.

Wien (OTS) - Ein Gartenteich bietet vielen Tieren Lebensraum. Manche Tiere sind winzig und stumm, andere machen sich durch lautes Quaken bemerkbar. Im neuen Poster "Lebensraum Tümpel und Teich" stellt "die umweltberatung" 28 TeichbewohnerInnen vom Wasserfloh bis zum Laubfrosch vor.

Viele in Wien geschützte Tiere finden in Teichen ihren Lebensraum:

Frösche warten geduldig, bis eine köstliche Insektenmahlzeit vorbeikommt. Schillernde Libellen schwirren herum und legen ihre Eier ab. Posthornschnecken kommen zum Luftholen an die Oberfläche. "Ein Teich bietet faszinierende Naturbeobachtungen. Das neue Poster hilft dabei, die Tiere zubestimmen. Es schärft den Blick für die Lebewesen, die sich im und am Wasser tummeln", erklärte Mag.a Sophie Jäger-Katzmann, Gartenexpertin von "die umweltberatung".

Der Teich als Ersatzlebensraum

Das Poster wurde für Kinder gestaltet. Es informiert auch darüber, dass die meisten Tiere zwischen den Wasserpflanzen zu finden sind und dass ein behutsamer Umgang mit ihnen wichtig ist. Es zeigt weiters, wie sich Amphibien entwickeln. "Das Poster macht deutlich, dass das Anlegen von Teichen wichtig ist, weil die natürlichen Lebensräume der Tiere immer weniger werden", sagte Sophie Jäger-Katzmann. Übrigens:

Der Schwimmteich, in dem sich Menschen zwischen den tierischen BewohnerInnen im Wasser tummeln, ist eine österreichische Erfindung.

Grundvoraussetzung: nix spritzen!

Chemisch-synthetische Spritzmittel bekommen den Tieren gar nicht gut. Eine wichtige Voraussetzung für das Leben der Tiere am und im Teich ist deshalb das naturnahe Garteln ohne Gifteinsatz. "Im Florarium der Blumengärten Hirschstetten kommen ausschließlich biologische Pflanzenschutzmittel zum Einsatz", erklärte Harald Plissnig, Pflanzenspezialist der Blumengärten Hirschstetten.

Information

Das Poster "Lebensraum Tümpel und Teich" ist um Euro 1,82 Versandkosten erhältlich. Bestellung und Information zur naturnahen Gartengestaltung und -pflege sowie zum Anlegen eines Teiches bei "die umweltberatung", Tel. 01 803 32 32. Kostenloser Download des Posters und eines Teich-Infoblattes auf www.umweltberatung.at.

Das Poster wurde von "die umweltberatung" mit Unterstützung durch die Wiener Stadtgärten - MA 42 und die Firma Biotop Landschaftsgestaltung GmbH erstellt.

"die umweltberatung" Wien ist eine Einrichtung der VHS Wien, basisfinanziert von der Wiener Umweltschutzabteilung - MA 22.

