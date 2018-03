SP-Deutsch an VP-Spindelegger: Mittelstand wird nirgends so stark entlastet wie in Wien!

Wien (OTS/SPW) - "Sehr geehrter Herr Spindelegger, haben Sie es notwendig, in derart populistische Fahrwasser zu treten? Sie wissen ganz genau, dass die Wiener Daseinsvorsorge absolut top ist! Und dass die Wienerinnen und Wiener wünschen, dass das auch so bleibt. Die hohe Qualität kommt nicht von ungefähr. Wir investieren in die Infrastruktur und auch die Wartung kostet Geld. Dabei wird besonders behutsam mit Anpassungen vorgegangen. Fairness und soziale Gerechtigkeit stehen im Mittelpunkt unserer Politik für Wien!", betonte am Mittwoch der Wiener SPÖ-Landesparteisekretär, LAbg. Christian Deutsch in Reaktion auf entsprechende Äußerungen von ÖVP-Vorsitzendem, Vizekanzler Michael Spindelegger.****

Nachdem sich dieser jedoch so intensiv mit Wien auseinandersetzt, erlauben wir uns, auf Lücken in Spindeleggers Ausführungen aufmerksam zu machen, sagte Deutsch. "Warum sprechen sie beispielsweise nicht auch über den Gratiskindergarten, den es nur in Wien und in keinem einzigen ÖVP-regierten Bundesland gibt? Wo sind ihre Anmerkungen zur verbilligten Jahreskarte für die Wiener Linien? Ist ihnen das Top-Jugendticket - Jugendliche können damit um 60 Euro ein Jahr lang mit Öffis durch Wien, Niederösterreich und Burgenland kurven - keine Erwähnung wert?", fragte Deutsch in Richtung ÖVP-Obmann. "Verständlich sein Schweigen. Er müsste dann ja zugeben, dass der Mittelstand nirgends in Österreich so stark entlastet wird wie in Wien!", stellte der Landesparteiobmann fest.

Abschließend: "Sicher ist: Wir in Wien geben uns sicher nicht als Blitzableiter für die schwachen persönlichen Umfragewerte des ÖVP-Obmanns her! Wir sorgen dafür, dass Wien mit all seinen kommunalen Leistungen die lebenswerteste und smarteste Metropole der Welt ist und bleibt. Daran können auch Anwürfe auf die Wiener Politik nichts ändern." (Schluss) ah

