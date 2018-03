Wiener Stadthalle: Die größte Ticketaktion seit 55 Jahren!

Wien (OTS) - Die Wiener Stadthalle feiert heuer ihren 55. Geburtstag mit einem Star-Aufgebot im Juni: Alicia Keys, Bobby McFerrin, Mark Knopfler, Paolo Conte, Helge Schneider. "Rocket Man" Elton John wird am 18. Juni sein zehntes Konzert in der Wiener Stadthalle spielen, er kam 1984 das erste Mal. Paul McCartney war sowohl als Solokünstler als auch mit den "Wings" hier - er spielt am 27. Juni im zur Wiener Stadthalle gehörenden Ernst Happel-Stadion.

Die Wiener Stadthalle feiert das 55-Jahre Jubiläum mit allen Fans und FreundInnen der Wiener Stadthalle - und zwar mit der größten Ticketaktion seit 55 Jahren! Für eine Reihe von Top Events wird es bei der Aktion 1plus1 - also zwei Karten zum Preis von einer geben, so lange der Vorrat reicht. Die Aktion startet mit 1plus1 Tickets für Elton John und Paul McCartney im Juni, bis Ende Oktober wird es auf der Website www.stadthalle.com die Chance auf tausende 1plus1 Jubiläumstickets für ausgewählte Veranstaltungen geben.

"Die Wiener Stadthalle ist seit Jahrzehnten Gastgeber für die größten Events wie für die Auftritte heimischer wie internationaler Stars mit jährlich einer Million Besuchern. Mit der Ticketaktion möchten wir uns bei all unseren Fans und Partnern bedanken, die immer wieder zu uns kommen. Bei unseren vielfältigen Veranstaltungen ist für jeden Geschmack etwas dabei. Mit etwas Glück haben sie jetzt die Chance, zum Preis eines Tickets eine zweite kostenlose Karte für ihre Begleitung zu erhalten" erklärt Wolfgang Fischer, Geschäftsführer Wiener Stadthalle

Als Tochter der Wien Holding schafft die Wiener Stadthalle jährlich 70 Millionen an Wertschöpfung für Wien, vor allem in den Bereichen Hotellerie und Gastronomie. Der seit Februar 2012 für den Veranstaltungsbereich verantwortliche Geschäftsführer Wolfgang Fischer zieht Bilanz über die ersten 16 Monate. Neue Veranstalter konnten an die Wiener Stadthalle geholt werden wie das Jazz Fest Wien, das in den nächsten Tagen mit Bobby McFerrin, Paolo Conte und Helge Schneider nach über einem Jahrzehnt wieder in der Wiener Stadthalle gastiert. Hellers "Afrika! Afrika!" wird Ende des Jahres drei Wochen in der Halle F zu sehen sein und Queens of the Stone Age übersiedeln von der Arena in die Wiener Stadthalle. Die intensive Zusammenarbeit mit den wichtigsten Promotoren, die Stars und Shows bringen, spiegelt sich auch im Veranstaltungskalender. Schon 2012 konnten Premium Acts wie Diana Krall, Joan Baez, Lionel Richie präsentiert werden, 2013 sind mit Peter Gabriel, Nickelback und Bruno Mars die Größen der Pop und Rock-Branche, aber auch alle wesentlichen Kabarettisten und wichtige Messen in den Hallen vertreten.

Die Ticketaktion im Detail

Bei der 55 Jahre- Jubiläumsaktion der Wiener Stadthalle gilt ab sofort bis 31. Oktober 2013. Vergeben werden tausende 1plus1 JUBILÄUMSTICKETS (zwei Karten zum Preis von einer) für viele Top Events in der Wiener Stadthalle - solange der Vorrat reicht - und ab 27. Juni zusätzlich viele weitere Gewinnmöglichkeiten.

Zum Auftakt der Jubiläumsaktion gibt es ab sofort ein begrenztes Kontingent von 1plus1* JUBILÄUMSTICKETS (zwei Karten zum Preis von einer) für zwei exklusive Konzerte:

ELTON JOHN am Di, 18. Juni 2013 in der Wiener Stadthalle

PAUL McCARTNEY am Do, 27. Juni 2013 im Wiener Praterstadion-Ernst Happel Stadion

1plus1* Ticket für Elton John oder Paul McCartney sichern unter:

Telefon +43/(0)1/98 100-200, per mail an 55jahre @ stadthalle.com, und an den Kassen der Wiener Stadthalle

* Buchungsbedingungen: Die 1plus1 JUBILÄUMSTICKETS für ELTON JOHN oder PAUL McCARTNEY sind ab sofort erhältlich. Pro Veranstaltung und Person kann höchstens ein kostenloses Jubiläumsticket zur Vollpreiskarte zugeteilt werden. Aktion gültig solange der Vorrat reicht. Bei missbräuchlicher Verwendung wird die Ausgabe von ermäßigten Karten seitens Wiener Stadthalle abgelehnt. Ausgabe von ermäßigten Karten nicht zu gewerblichen Zwecken. Nicht mit anderen Aktionen kombinierbar, keine Barablöse möglich, Karten nach Verfügbarkeit, bestehende Buchungen ausgenommen, Änderungen vorbehalten.

Die 1plus1 Aktionen ab 27. Juni 2013:

Ab 27. Juni 2013 können Interessenten online unter www.stadthalle.com/55jahre und an den Kassen der Wiener Stadthalle teilnehmen. Um über die bevorstehenden und abwechselnden 1plus1 Aktionen aktiv und aktuell informiert zu werden, können sich Interessenten für den Newsletter der Wiener Stadthalle anmelden.

Die Aktionen gelten ausschließlich für die im jeweiligen Aktionszeitraum auf dieser Seite veröffentlichten Veranstaltungen und Gewinnspiele, in eingeschränkten Zeiträumen und solange der Vorrat reicht. Pro Veranstaltung kann je Teilnehmer/in höchstens ein kostenloses Jubiläumsticket zur Vollpreiskarte zugeteilt werden. Die 1plus1 Jubiläumsaktion endet am 31. Oktober 2013.

Alle Teilnehmer/innen ab dem 27. Juni 2013 nehmen automatisch an den jeweils angekündigten Gewinnspielen teil. Unter allen Teilnehmer/innen der jeweiligen 1plus1 Aktionen ab 27. Juni 2013 werden Cabrio-Wochenenden, eine Eis-Party, Taxi-Gutscheine und nach Ende der Jubiläumsaktion am 31. Oktober 2013, als Hauptpreis ein brandneuer Opel Adam in exklusivem Stadthallen-Design mit Subwoofer-Ausstattung verlost.

Die 1plus1 Aktion gilt ab 27. Juni 2013 für viele weitere Veranstaltungen, die in 14 tägigen Wechsel auf www.stadthalle.com vorgestellt werden:

Peter Gabriel - Back To Front Tour, Do, 3. Oktober 2013

Erste Bank Open, Mo, 14. bis So, 20. Oktober 2013

Musikantenstadl auf Tournee, Mo, 28. Oktober 2013

Stefanie Werger & Freunde, Do, 28. November 2013

Martin Rütter - Der tut nix, Sa, 14. Dezember 2013

Zauber der Weihnacht, Sa, 21. Dezember 2013

Ice Age Live!, Mi, 8. bis So, 19. Jänner 2014

Die Mönche des Shaolin Kung Fu, ab Fr, 7. Februar 2014

Masters of Dirt 2014, Fr, 21. bis So, 23. Februar 2014

Die lange Nacht des Rock'n'Roll, Fr, 14. März 2013

Weitere Veranstaltungen folgen!

Fotodownload: http://www.stadthalle.com/mediaroom-downloads-foto/90

Rückfragen & Kontakt:

Martina Amon

Corporate Communications | Presse

Wiener Stadthalle

Tel: +43 (1) 981 00-355,

M: +43 (0)664 401 75 04

m.amon @ stadthalle.com



Martina Kuso

Leiterin Corporate Communications

Wiener Stadthalle

Tel: +43 (1) 981 00-587,

M: +43 664 39 57 690

m.kuso @ stadthalle.com