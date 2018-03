Speak Dating goes Burggarten! Speak Dating ist zurück mit seinem "Picnic Special"

Wien (OTS) - Eton Institute, das internationale Weiterbildungsinstitut mit über 100 Sprachen im Angebot, bringt im Rahmen seines "Speak Dating" Events für einen Abend wieder Menschen der verschiedensten Nationalitäten und Kulturen zusammen. Beim nächsten Termin am Mittwoch, den 26. Juni 2013 können die TeilnehmerInnen aus aller Welt bei gutem Wetter ein "Picnic Special" im Wiener Burggarten erwarten.

Eton Institutes Speak Dating basiert auf dem Konzept Personen zu vereinen, die verschiedene Sprachen sprechen und die Sprache ihres Partners üben oder erlernen wollen. Das kreative Konzept verbindet Menschen aus den verschiedensten Ländern für einen Abend lang. In gemütlicher und lockerer Atmosphäre gibt es genügend Gelegenheit neue, internationale Kontakte zu knüpfen, seine Sprachkenntnisse zu üben oder in eine ganz neue Sprache hinein zu schnuppern. Die Teilnahme an dem Programm ist absolut kostenlos und jedermann/frau ist herzlich willkommen, es ist jedoch eine Voranmeldung für die bessere Planung der Tischeinteilung gebeten.

"Wir freuen uns bereits wahnsinnig auf unser "Picnic Special" am 26. Juni um 18:00 Uhr. Unser Speak Dating Event erfreut sich immer größerer Beliebtheit. Beim letzten Termin im April hatten wir über 100 Anmeldungen, dies zeigt das unglaubliche Interesse an multikulturellen und sprachlichen Austausch in unserer Stadt. Wir freuen uns sehr, dass wir mit unserem Speak Dating eine geeignete Plattform für dieses gemeinsame Interesse an Sprachen und Kulturen geschaffen haben. Das nächste Event wird bestimmt wieder ein mulitkultureller Abend, an dem Menschen aus aller Welt aufeinander treffen! Wir freuen uns über jeden/jede einzelnen/einzelne TeilnehmerIn, die diese Veranstaltung jedes Mal zu einem ganz besonderen Erlebnis macht! Und natürlich hoffen wir diesmal natürlich auf das perfekte Picknickwetter! Bitte bei unserem "Picnic Special" wie immer gute Laune und diesmal ein bequemes Picknick-Outfit mitnehmen," kommentiert Ines Danzinger, Marketing Executive bei Eton Institute.

Eton Institutes Speak Dating "Picnic Special"

Wann? Mittwoch, 26. Juni 2013, Beginn: 18:00 Uhr

Wo? Bei Picknickwetter: Burggarten, 1010 Wien, Bei Regen: Starbucks Coffeehouse, Bräunerstraße 2, 1010 Wien

Kosten? Kostenlos

Spaßfaktor? Hoch!

Anmeldung unter http://eton.at/de/index.php/speak-dating.html

Über Eton Institute:

Das internationale Sprach- und Weiterbildungszentrum bietet Sprachkurse in über 100 Sprachen, sowie LehrerInnenausbildung, Kinderkurse, Berufliche Fortbildungskurse und Firmentrainings an. Für mehr Informationen wenden Sie sich an www.eton.at, oder kontaktieren Sie das Institut unter contact @ eton.at oder 0800 989889.

Rückfragen & Kontakt:

